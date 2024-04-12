Наконец-то разгадана тайна туманности "Яйцо Дракона": астрономы назвали причину удивительного космического явления

Недавнее исследование под руководством астронома Эбигейл Фрост из KU Leuven и Европейской южной обсерватории позволило разгадать космическую загадку, связанную с парой звезд, известной как HD 148937.
Система HD 148937, расположенная на расстоянии около 3800 световых лет от Земли, состоит из двух крупных звезд с массами, почти в тридцать раз превышающими массу Солнца. Фрост и ее команда провели всесторонний анализ данных наблюдений за девять лет и выяснили интригующие факты о составе и поведении этой системы, сообщает Science.
Первоначально считалось, что это бинарная система, однако выяснилось, что когда-то эти звезды были частью троичной системы.
Несмотря на то что звезды относительно молоды, их возраст значительно отличается, что говорит о сложной эволюционной истории. Более того, обилие азота, углерода и кислорода в туманности бросает вызов общепринятым представлениям, намекая на бурное событие, в результате которого звездный материал был выброшен в космос.
Слияние двух звезд в этой системе не только породило поразительную туманность "Яйцо Дракона", но и привело к образованию двух разрозненных звезд, которые теперь участвуют в "гравитационном танце".
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.