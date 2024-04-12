Наконец-то разгадана тайна туманности "Яйцо Дракона": астрономы назвали причину удивительного космического явления

Science: слияние звёзд является причиной рождения туманности "Яйцо Дракона"

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование под руководством астронома Эбигейл Фрост из KU Leuven и Европейской южной обсерватории позволило разгадать космическую загадку, связанную с парой звезд, известной как HD 148937.

Фото: Openverse by Dylan O'Donnell is licensed under CC0 1.0

Система HD 148937, расположенная на расстоянии около 3800 световых лет от Земли, состоит из двух крупных звезд с массами, почти в тридцать раз превышающими массу Солнца. Фрост и ее команда провели всесторонний анализ данных наблюдений за девять лет и выяснили интригующие факты о составе и поведении этой системы, сообщает Science.

Первоначально считалось, что это бинарная система, однако выяснилось, что когда-то эти звезды были частью троичной системы.

Несмотря на то что звезды относительно молоды, их возраст значительно отличается, что говорит о сложной эволюционной истории. Более того, обилие азота, углерода и кислорода в туманности бросает вызов общепринятым представлениям, намекая на бурное событие, в результате которого звездный материал был выброшен в космос.

Слияние двух звезд в этой системе не только породило поразительную туманность "Яйцо Дракона", но и привело к образованию двух разрозненных звезд, которые теперь участвуют в "гравитационном танце".