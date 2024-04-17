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На грани сумасшествия: почему каждый второй космонавт испытывает синдром космической адаптации

Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле

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Наука

Ученые отметили, что более половины космонавтов сталкиваются с воздействием синдрома космической адаптации в умеренной степени. Почти 10% испытывают тяжелые формы этого недуга.

Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Одним из признаков синдрома является изменение мышления у космонавтов. Эксперименты показали, что ощущения, которые они переживают, являются действительными.

Эти ощущения связаны с отсутствием в организме ощущения силы притяжения. Мы знаем, что мозг использует вестибулярный аппарат для определения положения тела в пространстве. Оказалось, что мозг работает по-разному в зависимости от положения тела.

В вертикальном положении мозг остается активным и принимает решения быстро. В то время как в горизонтальном положении он стремится к отдыху.

Отсутствие притяжения воспринимается мозгом как состояние покоя, что делает решение логических и математических задач космонавтам на орбите более сложным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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