На грани сумасшествия: почему каждый второй космонавт испытывает синдром космической адаптации

Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле

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Ученые отметили, что более половины космонавтов сталкиваются с воздействием синдрома космической адаптации в умеренной степени. Почти 10% испытывают тяжелые формы этого недуга.

Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Одним из признаков синдрома является изменение мышления у космонавтов. Эксперименты показали, что ощущения, которые они переживают, являются действительными.

Эти ощущения связаны с отсутствием в организме ощущения силы притяжения. Мы знаем, что мозг использует вестибулярный аппарат для определения положения тела в пространстве. Оказалось, что мозг работает по-разному в зависимости от положения тела.

В вертикальном положении мозг остается активным и принимает решения быстро. В то время как в горизонтальном положении он стремится к отдыху.

Отсутствие притяжения воспринимается мозгом как состояние покоя, что делает решение логических и математических задач космонавтам на орбите более сложным.