Ученые нашли ключ к агрессии: белок, который заставляет людей терять контроль

Ученые нашли белок-провокатор агрессии у людей

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили специфический белок, который может быть причиной агрессивного поведения человека.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

Ранее было отмечено, что психические расстройства, такие как деменция или шизофрения, часто сопровождаются проявлениями агрессии.

Отсутствие понимания факторов, влияющих на агрессивное поведение, затрудняло лечение этих состояний. Однако сейчас у медиков есть шанс преодолеть эти проблемы. Об этом сообщает научный журнал Molecular Psychiatry.

Статья посвящена новому методу, который может помочь управлять агрессивным поведением.

Открытие было сделано исследователями из университета Цукубы. Они обнаружили связь между снижением уровня агрессивного поведения и подавлением воспалительных белков в крови.

Сейчас исследования проводятся на лабораторных мышах.

По мнению ученых, ключ к разгадке заключается в IL-1-бета, который находится в ядре спинного мозга грызунов. Эксперты исследовали влияние лекарственных препаратов на это соединение и его рецепторы.

Результаты показали связь между IL-1-бета и серотонином, а также повышенную активность нейронов серотонина в организме агрессивных грызунов. Ученые уверены, что воздействуя на нейроны IL-1-бета и серотонина, можно уменьшить проявления агрессивного поведения.