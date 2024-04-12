Загадочная техника: Как мозг "перекатывает" воспоминания для совершенного запоминания

Нейробиологи обнаружили "вращение" воспоминаний

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи описали уникальную "способность" человеческого мозга, обнаруженную в результате их работы.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Центральный орган нервной системы обладает способностью "перекатывать" воспоминания.

Ранее было известно, что при сохранении новой информации мозг обращается к предыдущим знаниям. Однако в этот момент происходит "переворачивание" нейронных шаблонов, призванное различать старый опыт от нового.

Эти выводы были сделаны исследователями из Принстонского университета и опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience.

Ученые пришли к этим выводам, проводя эксперименты на лабораторных грызунах. Сначала мышам был несколько раз подряд предъявлен одинаковый звук.

Затем активность мозга грызунов была проанализирована и выделены нейроны, ответственные за восприятие звуков.

Оказалось, что в процессе эксперимента эти нейроны стали ближе друг к другу. Это помогло новой звуковой информации не нарушить уже сформированные представления.

Ученые сравнивают этот процесс "перекатывания" нейронов с написанием текста на бумаге при постоянном поворачивании листа.