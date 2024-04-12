Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WSJ: Вероятно, Россия возобновит работу ЗАЭС в декабре
Чемпион ОИ Легков поделился впечатлениями о комментировании гонок с Дмитрием Губерниевым
Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву
Экс-советник НАТО: Запад не готов к боям с ВС РФ
Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"
Врач Егорова: не рекомендуется умываться мылом из-за щёлочи в его составе
Экономичность и мощь: откройте для себя лучшие полноприводные кроссоверы рекомендованные экспертом
Военный комитет ОДКБ без Армении определился с развитием Коллективных авиационных сил
Три килограмма за три дня: быстрые диеты перед особыми событиями
Загадочная техника: Как мозг "перекатывает" воспоминания для совершенного запоминания

Нейробиологи обнаружили "вращение" воспоминаний

1:08
Наука

Американские исследователи описали уникальную "способность" человеческого мозга, обнаруженную в результате их работы.

Нейробиологи обнаружили "вращение" воспоминаний
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Центральный орган нервной системы обладает способностью "перекатывать" воспоминания.

Ранее было известно, что при сохранении новой информации мозг обращается к предыдущим знаниям. Однако в этот момент происходит "переворачивание" нейронных шаблонов, призванное различать старый опыт от нового.

Эти выводы были сделаны исследователями из Принстонского университета и опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience.

Ученые пришли к этим выводам, проводя эксперименты на лабораторных грызунах. Сначала мышам был несколько раз подряд предъявлен одинаковый звук.

Затем активность мозга грызунов была проанализирована и выделены нейроны, ответственные за восприятие звуков.

Оказалось, что в процессе эксперимента эти нейроны стали ближе друг к другу. Это помогло новой звуковой информации не нарушить уже сформированные представления.

Ученые сравнивают этот процесс "перекатывания" нейронов с написанием текста на бумаге при постоянном поворачивании листа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Последние материалы
WSJ: Вероятно, Россия возобновит работу ЗАЭС в декабре
Чемпион ОИ Легков поделился впечатлениями о комментировании гонок с Дмитрием Губерниевым
Пассажир и бортпроводник подрались во время полета из Сочи в Москву
Экс-советник НАТО: Запад не готов к боям с ВС РФ
Фёдор Бондарчук исполнит роль поющего Карабаса-Барабаса в "Буратино"
Врач Егорова: не рекомендуется умываться мылом из-за щёлочи в его составе
Экономичность и мощь: откройте для себя лучшие полноприводные кроссоверы рекомендованные экспертом
Нейробиологи обнаружили "вращение" воспоминаний
Военный комитет ОДКБ без Армении определился с развитием Коллективных авиационных сил
Три килограмма за три дня: быстрые диеты перед особыми событиями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников