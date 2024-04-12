Загадочная техника: Как мозг "перекатывает" воспоминания для совершенного запоминания

Американские исследователи описали уникальную "способность" человеческого мозга, обнаруженную в результате их работы.
Центральный орган нервной системы обладает способностью "перекатывать" воспоминания.
Ранее было известно, что при сохранении новой информации мозг обращается к предыдущим знаниям. Однако в этот момент происходит "переворачивание" нейронных шаблонов, призванное различать старый опыт от нового.
Эти выводы были сделаны исследователями из Принстонского университета и опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience.
Ученые пришли к этим выводам, проводя эксперименты на лабораторных грызунах. Сначала мышам был несколько раз подряд предъявлен одинаковый звук.
Затем активность мозга грызунов была проанализирована и выделены нейроны, ответственные за восприятие звуков.
Оказалось, что в процессе эксперимента эти нейроны стали ближе друг к другу. Это помогло новой звуковой информации не нарушить уже сформированные представления.
Ученые сравнивают этот процесс "перекатывания" нейронов с написанием текста на бумаге при постоянном поворачивании листа.
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