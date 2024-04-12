Паника в мировом сообществе: почему ученые бьют тревогу из-за антарктических льдов

Ученые: что будет, если средняя температура на Земле увеличится на 4 градуса

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи обсудили потенциальные последствия увеличения средней температуры воздуха на Земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При увеличении показателя на 4 градуса, более 30% морских ледников в Антарктике перейдут в категорию "нестабильных", что может привести к таянию льда и резкому подъему уровня воды в Мировом океане.

Этот процесс грозит населению Земли катастрофическими наводнениями, как отмечают исследователи Рединского университета в журнале Geophysical Research Letters.

Эксперты подчеркивают важную роль морских ледников в предотвращении перехода материковых ледяных масс в моря. Однако при резком повышении температуры воздуха эти ледники могут исчезнуть, освободив материки.

Особенно это касается гигантских масс льда в Антарктиде. Уже сегодня оттуда откалываются ледники, размеры которых сравнимы с небольшими европейскими странами.

При увеличении средней температуры воздуха на 4 градуса более 30% льдов Антарктики могут оказаться под угрозой откалывания. Ученые предсказывают, что такой процесс может начаться уже к концу XXI века.

Чтобы предотвратить это, необходимо сохранить текущее превышение температурных параметров хотя бы на наблюдаемом уровне. Сравнивая с эпохой до индустриализации, сегодняшняя средняя температура выше на 1,5 градуса.