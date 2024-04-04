Это существо нехарактерно для места своего обнаружения: ученые СПбГУ открыли новых родственников бабочек

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Ecologica Montenegrina: в Ровно обнаружен новый вид ручейников

1:30
Наука

Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из различных научных учреждений объявила о своем открытии нового вида ручейников, родственного бабочкам, который был обнаружен в янтаре, датируемом эоценовым периодом и происходящем из города Ровно.

Ecologica Montenegrina: в Ровно обнаружен новый вид ручейников
Фото: flickr.com by Janet Graham is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот новый вид, Electroadicella unipetra, был назван в честь 300-летия Санкт-Петербургского университета. Он принадлежит роду Electroadicella, который ранее был обнаружен в янтарях Балтийского и Саксонского регионов, но ровенский янтарь представляет первую находку этого рода в этой области.

Насекомое, найденное в янтаре, хорошо сохранилось, что позволило ученым детально изучить его характеристики. Оно имеет длину тела 5,2 мм и длину передних крыльев 6,5 мм, с желтовато-коричневой окраской и длинными темно-коричневыми волосками на крыльях. Ученые также изучили морфологию генитальных структур, которые играют важную роль в таксономии данной группы насекомых, сообщает Ecologica Montenegrina.

Это открытие представляет интерес с точки зрения понимания эволюции насекомых в верхнем эоцене, примерно 35 миллионов лет назад. Исследователи отмечают, что теплый климат ровенской местности в то время, а также ее географические особенности, могли оказать значительное влияние на разнообразие видов ручейников, делая большинство из них уникальными для этой области.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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