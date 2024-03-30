Почему одни события мы забываем, а другие закрепляются в памяти: ученые раскрыли механизм "сортировки" информации в мозге

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Science: во время сна мозг человека "сортирует" информацию по степени важности

1:21
Наука

Исследование, проведенное американскими нейро-специалистами из Школы медицины Нью-Йоркского университета, представляет новый взгляд на процесс формирования памяти в мозге человека. Они выявили, что мозг обладает механизмом, который помогает ему определить, какие впечатления следует сохранить в памяти, а какие можно забыть.

Science: во время сна мозг человека "сортирует" информацию по степени важности
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно результатам исследования, ключевую роль в этом процессе играет гиппокамп — часть мозга, ответственная за память и обучение. После событий, вызывающих от пяти до 20 острых всплесков электрической нейронной активности в гиппокампе, эти впечатления проигрываются во время фазы глубокого сна значительно чаще, что ведет к их укреплению и сохранению в виде постоянных воспоминаний, сообщает Science.

Интересно, что мозг подсознательно решает, какие впечатления стоит помнить, а какие — нет, и делает это с помощью физиологических процессов. События, сопровождаемые интенсивной нейронной активностью, рассматриваются как важные и "помечаются" для дальнейшего сохранения в памяти.

Этот механизм активизируется во время сна, когда мозг отдыхает от постоянного потока внешних впечатлений и информации. Во время сновидений, когда мозг перерабатывает и анализирует полученные впечатления, происходит сортировка и сохранение наиболее значимой информации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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