Учёные сумели повысить скорость передачи данных до заоблачных высот по обычному оптоволокну

Достигнута рекордная скорость передачи данных по обычному кабелю — 301 Тб/с

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные сумели повысить скорость передачи данных по самому обычному оптоволоконному кабелю до 301 Тб/с. О своём достижении они рассказали в Optics Letters.

Фото: Pexels by Field Engineer is licensed under CC0

Авторы разработки — сотрудники Университета Астон в Великобритании, Nokia Bell Labs в США и Национального института информационно-коммуникационных технологий (NICT) в Японии — представили своё детище на Европейской конференции по оптической связи (ECOC).

Секретом супермагистрали стало использование C- и L-диапазонов волн в дополнение к традиционно применяющимся E- и S-диапазонам, для чего были построены новые типы оптических усилителей и эквалайзеров.

Таким образом, технология позволит расширить возможности уже проложенных кабелей, полнее задействовав их ёмкость, вместо того, чтобы прокладывать новые линии связи, как это практикуется сейчас.

Достигнутый результат в 4,5 миллиона раз превышает среднюю скорость широкополосного доступа в Великобритании 69,4 Мбит/с, восхищены британские СМИ.

Как работает оптоволоконная связь