Учёные сумели повысить скорость передачи данных до заоблачных высот по обычному оптоволокну

Учёные сумели повысить скорость передачи данных по самому обычному оптоволоконному кабелю до 301 Тб/с. О своём достижении они рассказали в Optics Letters.
Авторы разработки — сотрудники Университета Астон в Великобритании, Nokia Bell Labs в США и Национального института информационно-коммуникационных технологий (NICT) в Японии — представили своё детище на Европейской конференции по оптической связи (ECOC).
Секретом супермагистрали стало использование C- и L-диапазонов волн в дополнение к традиционно применяющимся E- и S-диапазонам, для чего были построены новые типы оптических усилителей и эквалайзеров.
Таким образом, технология позволит расширить возможности уже проложенных кабелей, полнее задействовав их ёмкость, вместо того, чтобы прокладывать новые линии связи, как это практикуется сейчас.
Достигнутый результат в 4,5 миллиона раз превышает среднюю скорость широкополосного доступа в Великобритании 69,4 Мбит/с, восхищены британские СМИ.
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