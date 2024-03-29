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Учёные сумели повысить скорость передачи данных до заоблачных высот по обычному оптоволокну

Достигнута рекордная скорость передачи данных по обычному кабелю — 301 Тб/с

1:08
Наука

Учёные сумели повысить скорость передачи данных по самому обычному оптоволоконному кабелю до 301 Тб/с. О своём достижении они рассказали в Optics Letters.

Достигнута рекордная скорость передачи данных по обычному кабелю — 301 Тб/с
Фото: Pexels by Field Engineer is licensed under CC0

Авторы разработки — сотрудники Университета Астон в Великобритании, Nokia Bell Labs в США и Национального института информационно-коммуникационных технологий (NICT) в Японии — представили своё детище на Европейской конференции по оптической связи (ECOC).

Секретом супермагистрали стало использование C- и L-диапазонов волн в дополнение к традиционно применяющимся E- и S-диапазонам, для чего были построены новые типы оптических усилителей и эквалайзеров.

Таким образом, технология позволит расширить возможности уже проложенных кабелей, полнее задействовав их ёмкость, вместо того, чтобы прокладывать новые линии связи, как это практикуется сейчас.

Достигнутый результат в 4,5 миллиона раз превышает среднюю скорость широкополосного доступа в Великобритании 69,4 Мбит/с, восхищены британские СМИ.

Как работает оптоволоконная связь
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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