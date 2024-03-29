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Долой засоры нефтяных скважин: российские ученые разработали инновационный фильтр, превосходящий аналоги своей эффективностью

Ученые СКФУ создали фильтр для предотвращения засорения нефтяных скважин

1:08
Наука

Группа ученых Северо-Кавказского федерального университета под руководством ректора Дмитрия Беспалова разработала инновационное устройство, предназначенное для использования в скважинах с нестабильными коллекторами подземных газовых хранилищ.

Ученые СКФУ создали фильтр для предотвращения засорения нефтяных скважин
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот фильтр является решением проблемы засорения скважин и позволяет повысить эффективность процесса добычи газа.

Изобретение основано на уникальной системе фильтрации, которая использует обмотку проволокой основного каркаса. Такой подход позволяет удерживать различные примеси, которые могут негативно влиять на работу скважин, обеспечивая их более стабильную и продолжительную работу без перерывов на ремонт, сообщает ТАСС.

Преимущества данного устройства включают простоту в эксплуатации и длительный межремонтный период, что делает его более выгодным и эффективным по сравнению с имеющимися аналогами на рынке.

Ученые планируют презентировать свою разработку на конкурсе "Студенческий стартап", организуемом совместно Фондом содействия инновациям и Министерством образования и науки России в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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