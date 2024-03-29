Долой засоры нефтяных скважин: российские ученые разработали инновационный фильтр, превосходящий аналоги своей эффективностью

Группа ученых Северо-Кавказского федерального университета под руководством ректора Дмитрия Беспалова разработала инновационное устройство, предназначенное для использования в скважинах с нестабильными коллекторами подземных газовых хранилищ.
Этот фильтр является решением проблемы засорения скважин и позволяет повысить эффективность процесса добычи газа.
Изобретение основано на уникальной системе фильтрации, которая использует обмотку проволокой основного каркаса. Такой подход позволяет удерживать различные примеси, которые могут негативно влиять на работу скважин, обеспечивая их более стабильную и продолжительную работу без перерывов на ремонт, сообщает ТАСС.
Преимущества данного устройства включают простоту в эксплуатации и длительный межремонтный период, что делает его более выгодным и эффективным по сравнению с имеющимися аналогами на рынке.
Ученые планируют презентировать свою разработку на конкурсе "Студенческий стартап", организуемом совместно Фондом содействия инновациям и Министерством образования и науки России в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
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