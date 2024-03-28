Ученые нашли способ побороть бессонницу: это делали наши предки и спали как убитые

Ученые подтверждают, что физическая активность — ключ к борьбе с бессонницей

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Психологи из различных стран опубликовали результаты исследования в журнале BMJ Open, подтверждающие эффективность регулярной физической активности в борьбе с бессонницей.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование проводилось на почти 4500 добровольцах, часть из которых страдала от бессонницы. Результаты показали, что участники, регулярно занимавшиеся физкультурой, быстрее засыпали и спали крепче.

Количество жалоб на бессонницу среди них было значительно меньше по сравнению с теми, кто не занимался физической активностью. Это подтверждает, что физическая нагрузка является важным фактором для здорового сна и общего благополучия.