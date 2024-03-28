Искусственный интеллект от Google стал умнее и удобнее: в Gemini добавили новые функции

Google добавил в свой ИИ Gemini функцию автоматической навигации

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Google недавно представила обновление для своего искусственного интеллекта Gemini, существенно расширяющее его функциональность и удобство использования. Новые возможности делают Gemini более эффективным инструментом для навигации и управления временем.

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Одной из ключевых новых функций является автоматическая навигация с использованием Google Maps. Теперь, когда пользователь говорит Gemini "Отвези меня в [название места]", ассистент не только предоставляет краткую сводку маршрута с приблизительным временем в пути, расстоянием и картой, но и автоматически запускает Google Maps с уже настроенной навигацией через несколько секунд, сообщает 9to5Google.

Кроме того, теперь Gemini может помочь управлять расписанием с помощью голосовых команд. С использованием расширения Workspace (доступного в некоторых регионах), пользователи могут устанавливать напоминания и добавлять записи в календарь прямо через Gemini, что значительно упрощает процесс планирования и организации времени.

Одной из важных новых функций является введение функции автоотправки. Теперь, после произнесения голосовой команды, не нужно нажимать кнопку "Отправить" для выполнения запроса. Это делает взаимодействие с Gemini более естественным и плавным.