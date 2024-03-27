Теперь пиво станет вкуснее: ученые разработали нейросеть для улучшения качеств хмельного напитка

Nature Communications. ученые создали ИИ для улучшения вкусовых качеств пива

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Бельгийские ученые провели исследование, нацеленное на разработку инновационных методов оценки и улучшения вкусовых характеристик пива.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В результате исследования ученые разработали модели искусственного интеллекта, которые могут предсказывать предпочтения потребителей по вкусу пива и определять оптимальные ароматические соединения для улучшения его качества.

Команда ученых провела тщательный химический анализ сотен ароматических соединений в различных сортах пива. Этот процесс занял пять лет и включал оценку каждого пива по 50 различным критериям с помощью группы из 15 человек. Результатом стало создание комплексных моделей искусственного интеллекта, способных предсказывать ключевые ароматы и конечную оценку вкуса пива без необходимости человеческой дегустации, сообщает Nature Communications.

Далее полученные данные были успешно применены для улучшения вкуса коммерческого бельгийского эля. Используя предсказания модели, пивовары добавили определенные ароматические соединения, чтобы поднять качество пива на новый уровень.

Результаты этой работы были проверены на слепых дегустациях, где измененное пиво показало значительное улучшение в оценках, подтверждая эффективность и точность метода, разработанного учеными.