Подводные тайны Черного моря: обнаружены древние артефакты и затонувший город

В 2020 году начались исторические подводные археологические исследования в Черном море, отмечая начало новой эры в науке. Теперь, по мере раскрытия результатов этой уникальной экспедиции, в свете дня появляются впечатляющие артефакты, разброшенные на дне, и древний портовый город, который терпел приливы времени на протяжении 1500 лет.

Фото: flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic