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Подводные тайны Черного моря: обнаружены древние артефакты и затонувший город

2400-летние артефакты обнаружены в ходе первых научных подводных раскопок в Черном море

Наука

В 2020 году начались исторические подводные археологические исследования в Черном море, отмечая начало новой эры в науке. Теперь, по мере раскрытия результатов этой уникальной экспедиции, в свете дня появляются впечатляющие артефакты, разброшенные на дне, и древний портовый город, который терпел приливы времени на протяжении 1500 лет.

2400-летние артефакты обнаружены в ходе первых научных подводных раскопок в Черном море
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Керпе, маленький залив на западном побережье Черного моря, примерно в 100 км от великого города Стамбула, имеет свой греческий корень в слове "Кальпе", что в переводе означает "горшок" или "кувшин", подчеркивая его историческое значение.

Этот залив служил торговым центром в разные эпохи — римскую, византийскую, и генуэзскую, обеспечивая убежище и безопасную стоянку для судов, следовавших вдоль побережья Черного моря. Сейчас находки из этого античного поселения представлены на выставке, приоткрывая завесу истории.

Гавань Керпе также играла ключевую роль в торговле древесиной и топливом в период Османской империи, обеспечивая Стамбул бревнами, углем и строительными материалами. Это был важный торговый пункт задолго до появления османов, прежде чем исчезнуть под волнами.

Артефакты, найденные на дне этого древнего поселения, имеют возраст около 2400 лет. Среди них амфоры, контейнеры, которые широко использовались для транспортировки товаров в древности, а также другие предметы, типичные для торговых центров.

Не менее значимым является обнаружение древней гавани. Остатки пирса древнего Керпе стали начальной точкой для раскопок, приступленных в 2020 году.

Команда исследователей спустилась на дно примерно в 80 метрах от берега на глубину 4 метра. Они проводили работы на площади около 2000 квадратных метров, обнаруживая различные артефакты, включая две части древнего пирса.

Раскопки продолжаются при участии Управления музеев Коджаэли, под руководством Министерства культуры и туризма, Главного управления культурного наследия и музеев.

"Мы считаем, что это чрезвычайно ценно для понимания торговых связей между Востоком и Западом в течение многих эпох истории Черного моря. Поэтому мы стремимся продемонстрировать культурные сокровища, обнаруженные в ходе подводных раскопок, в хронологическом порядке с помощью интерактивных экспозиций в нашем музее. Мы обнаружили много артефактов, относящихся к разным периодам, начиная с амфор времен античности и заканчивая артефактами османского периода и остатками кораблекрушений", — поделился Серкан Гедук, директор музея Коджаэли, где теперь хранятся все эти находки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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