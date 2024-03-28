Гнев под контролем: как ученые нашли спасение от сердечных проблем и стресса

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1:48
Наука

Недавнее исследование, проведенное американскими учеными, сфокусировано на управлении гневом. Неуправляемые негативные эмоции значительно оказывают негативное воздействие на работу сердца, сосудов и нервной системы, а также ослабляют иммунитет.

Ученые, проводящие новые исследования, выявили ряд действий, которые могут помочь справиться с этой проблемой, и отвергли бесполезные или даже ухудшающие ситуацию подходы.

Согласно публикации в журнале Clinical Psychology Review, специалисты из Университета штата Огайо проанализировали более 150 ранее опубликованных исследований, посвященных механизмам гнева и способам его управления. В общей сложности в этих проектах приняли участие более десяти тысяч человек.

Выяснилось, что люди ошибочно полагаются на "традиционные" методы борьбы со стрессом, такие как активное выражение эмоций. Например, занятия боксом, контактными видами спорта и другие активные виды деятельности, способствующие выбросу адреналина, на самом деле усиливают агрессивность.

Также негативные эмоции могут нарастать при действиях, таких как разбивание посуды или других предметов. Даже быстрая езда на велосипеде, марафонский бег и другие виды физической активности, требующие эмоционального напряжения, могут усиливать гнев.

Снижение уровня стресса и гнева было замечено при занятиях йогой, дыхательными практиками, плаванием, спокойными танцами, а также при прослушивании музыки, общении с природой и рассматривании умиротворяющих картин.

Для улучшения эмоционального состояния специалисты рекомендуют заниматься упражнениями, направленными на снижение уровня возбуждения и мышечного напряжения, такими как йога и дыхательные практики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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