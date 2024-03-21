Китайские инженеры выпустили двуногого робота погулять в лесу, чтобы он сам научился ходить

Создатели двуногого робота P1 из китайского стартапа LimX Dynamics испытали его прогулкой на природе. Как это выглядело, можно посмотреть в YouTube-канале компании.
Машина прошлась по грунту, траве, песку и ковру из опавшей листвы, взобралась на крутой склон, усыпанный камнями, перелезла через канаву. Разработчики робота не тренировали его преодолевать препятствия, он получил эти навыки на практике благодаря алгоритмам управления на основе обучения с подкреплением.
P1 — только половинка будущего человекоподобного робота, его упрощённый прототип. Когда инженеры научат этот шагоход полной самостоятельности в передвижении на своих двоих, к нему приделают торс с руками-манипуляторами и головой.
Человоекоподобные роботы общего назначения — основное направление деятельности LimX Dynamics. В перспективе продукция компании будет применяться на опасных производствах и в быту для самых разнообразных задач вроде уборки дома.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.