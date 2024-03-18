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Аналогов нет: изобретение челябинских учёных очищает воду от тяжёлых металлов и радиации

В Челябинске собрали первую в России установку очистки воды от радиации

1:14
Наука

В Челябинске изобрели способ очистки питьевой воды от радиации, тяжёлых металлов, солей жёсткости и других примесей, сообщил аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения Архитектурно-строительного института Южно-Уральского государственного университета Максим Новосёлов.

В Челябинске собрали первую в России установку очистки воды от радиации
Фото: PxHere is licensed under CC0

"На основе нашего с кандидатом химических наук Мариной Белкановой изобретения мы собрали и успешно испытали установку для одновременной очистки подземных вод от радона, альфа-активности, железа, марганца, солей жёсткости и углекислоты. Подобных технических решений в России нет", — рассказал он ТАСС.

Уникальность устройства в том, что в нём впервые совмещены два способа очистки воды. Она проходит в два этапа — Na-катионирование и аэрирование. "Мы решили ту проблему, что после катионирования вода становится агрессивной, даже вызывает коррозию сантехники", — пояснил Новосёлов.

Аэрирование изобретатели придумали проводить погружным насосом, что сделало работу системы почти бесшумной.

Установку можно применять в сельской местности или дачных товариществах, где нет водопровода, а также в пищевой промышленности. Её уже проверили в работе в Челябинске, Чебаркуле, Лазурном.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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