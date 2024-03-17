Редкий экземпляр лежал около мусорок: в Чите обнаружили посмертное издание сочинений Михаила Лермонтова

Zab: в Чите у мусорок было обнаружено редкое собрание сочинений Лермонтова

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Во дворе одного из домов около мусорных контейнеров в городе Чита была случайно обнаружена редкая книга, которая оказалась первым томом собрания произведений Михаила Лермонтова.

Фото: Wikipedia by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот том был выпущен 135 лет назад в частном издательстве Глазунова в Петербурге. Несмотря на свой возраст, состояние книги оказалось удовлетворительным, что делает ее находку еще более ценной, сообщает Zab.

По дополнительной информации, выяснилось, что найденный том, вероятно, является вторым посмертным изданием сочинений Лермонтова. Первый том из этого собрания был продан на аукционе за впечатляющую сумму в 850 тысяч рублей в предыдущем году. Эксперты оценивают стоимость найденной в Чите книги примерно в 140 тысяч рублей.