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"Кто рано встает, тому Бог подает": ученые обнаружили удивительную пользу раннего завтрака для организма человека

EurekAlert: ученые обнаружили пользу раннего завтрака для здоровья человека

1:40
Наука

Исследование, проведенное американскими специалистами, выявило значимую связь между временем приема завтрака и уровнем глюкозы в крови, а также резистентностью к инсулину у людей.

EurekAlert: ученые обнаружили пользу раннего завтрака для здоровья человека
Фото: Openverse by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0

По результатам исследования, опубликованным на EurekAlert, выяснилось, что те, кто завтракал до 8:30 утра, имели более низкий уровень глюкозы в крови и меньшую резистентность к инсулину.

Для более детального анализа влияния времени приема пищи на обмен веществ, доктор М. Али и ее коллеги собрали данные 10 575 взрослых. Участников исследования разделили на три группы в зависимости от времени, проходящего от завтрака до ужина: менее 10 часов, 10-13 часов и более 13 часов. Затем они были поделены на подгруппы в зависимости от времени приема завтрака: до 8:30 утра или позже.

После анализа данных было выявлено, что люди, которые завтракали раньше, имели более низкий уровень сахара в крови и меньшую резистентность к инсулину, вне зависимости от продолжительности приема пищи в течение дня. Интересно, что продолжительность периодов приема пищи (до 10 часов в сутки или более 13) не оказывала существенного влияния на эти показатели.

Таким образом, результаты исследования указывают на то, что время приема пищи играет более важную роль в регуляции обмена веществ, чем общая длительность приема пищи в течение дня. Это может иметь важные практические последствия для рекомендаций по питанию и управлению весом, а также для профилактики заболеваний, таких как диабет II типа.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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