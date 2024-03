Загадка прошлого: что заставило наших древних предков бороться за выживание

Почти полное вымирание человечества 900 000 лет назад предшествовало Великой миграции

Еще до появления Homo sapiens, наши предки столкнулись с угрозой вымирания. Информация из разных источников подтверждает эту гипотезу, однако временные оценки варьируются: одно исследование указывает на событие, произошедшее 1,15 миллиона лет назад, в то время как другое отодвигает это время на 200 000 лет вперед.

Фото: openverse by Mustang Joe is licensed under CC0 1.0

Дальнейший анализ данных подтверждает более позднюю дату и может пролить свет на одно из важнейших событий в истории человечества.

Эти результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Геномы различных видов могут сохранять следы периодов, когда популяции сокращались до критически низких уровней, подвергаясь инбридингу и увеличивая риск исчезновения. Однако некоторые из них все же справляются с этими трудностями и выживают.

Для человечества такой критический момент, вероятно, наступил среди его древних предков, возможно, у Homo erectus, задолго до появления Homo sapiens. Хотя последствия этого периода еще можно обнаружить, точное время его наступления вызывает разногласия среди генетиков и палеонтологов, а научные статьи предлагают разные даты.

Разрешение этого вопроса критически важно, поскольку без понимания временных рамок трудно определить причины. Новое исследование утверждает, что оно помогло разрешить эти расхождения и предоставило доказательства для неопознанной миграции человека в тот период.

Поддерживая идею о том, что критический период наступил 930 000 лет назад, генетическое исследование, проведенное в прошлом году, указывает, что в это время на Земле насчитывалось менее 1300 гомининов.

Согласно этому исследованию, это не была кратковременная катастрофа, а длительный период, когда популяция оставалась на уровне, который сегодня можно было бы назвать критически низким, — в течение 117 000 лет.

Генетическое разнообразие современного человека снизилось на две трети по сравнению с тем, что могло бы быть без этого критического периода.

Несмотря на опубликованные выводы, комментарии, сопровождающие статью, вызвали сомнения по некоторым аспектам.

Некоторые комментаторы указывают на археологические данные, свидетельствующие о широком распространении гомининов в то время, однако большинство из них, по какой-то причине, не оставили следа в современной генетике.

Даже авторы исследования признают, что генетические данные не дают полного ответа и требуют дополнительной археологической поддержки.

Недавно журнал опубликовал еще одно исследование, подтверждающее серьезное сокращение численности людей, переместившееся с 1 154 000 до 1 123 000 лет назад — этот период был отмечен резким изменением климата, вытеснившим наших предков из Европы.