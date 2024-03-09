Шокирующие открытия: почему Солнце прогревается быстрее, чем мы думали

В свежем исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, группа ученых из Yunnan Observatory of the Chinese Academy of Sciences представила захватывающие открытия, касающиеся загадочного прогрева верхних слоев атмосферы Солнца, включая его корону и хромосферу.
Согласно отчету в The Astrophysical Journal, солнечная корона, долгое время остававшаяся объектом научного интереса, теперь стала центром внимания. Ее аномальный прогрев, а также хромосферы, вызывали множество дискуссий и разнообразных теорий.
Однако благодаря долгосрочным наблюдениям глобальной хромосферы в линии Ca ii K и глобальной короны на корональной зеленой линии, ученые пришли к более ясному пониманию процессов, лежащих в основе этого аномального явления.
Результаты исследования указывают на то, что различные части солнечной короны и хромосферы проявляют существенно различные характеристики вариаций и прогреваются различными магнитными категориями, а возможно, и разными режимами. Основным выводом является то, что как спокойная хромосфера, так и корона находятся в противофазе с солнечным циклом, в то время как активная хромосфера и корона находятся в фазе с ним.
Это открытие подтверждает гипотезу о том, что для полного понимания процессов прогрева верхних слоев атмосферы Солнца необходимо рассматривать их через призму магнитных категорий, а не только событий магнитной активности.
Ученые надеются, что это новое понимание аномального прогрева Солнца станет отправной точкой для более глубокого исследования и понимания подобных явлений на других звездах.
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