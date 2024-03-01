Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое гидроксиаппатит кальция и почему он лучше других филлеров
Как выбрать "убежище" для своего четвероногого друга?
Тино Крупалла выступил против поставки ракет Taurus Киеву
В МХТ поздравили Михаила Пореченкова с его 55-летием
Джо Байден перепутал Украину с Газой, говоря об отправке гумпомощи
Что делать, если рассада томатов переросла
Пататас Бравас: знаменитое испанское блюдо из хрустящей картошки и острого соуса
Honda Fit третьего поколения — отличный выбор для бюджетных автомобилей с пробегом
Избавление от лишнего веса: советы медиков и правила безопасного похудения
Шокирующее раскрытие: как вулкан на Японии сравнялся с древними катастрофами

Французские учёные обнаружили крупнейшее извержение вулкана в голоцене

1:58
Наука

Ученые из университета Клермон-Ферран во Франции сообщили о выявлении самого масштабного известного извержения вулкана, которое произошло около 7300 лет назад в районе кальдеры Кикай на юго-западе Японии. Это событие превысило предыдущий рекорд, установленный извержением горы Тамбора в Индонезии в 1815 году.

Французские учёные обнаружили крупнейшее извержение вулкана в голоцене
Фото: Openverse by Japan Meteorological Agency (satellite), Digital Typhoon is licensed under CC BY 4.0

Согласно отчету, опубликованному на портале Science Direct, путем изучения обширных подводных пирокластических отложений вокруг кальдеры Кикай, исследователи смогли оценить масштабы извержения, получившего название Кикай-Акахойя (К-Ах). Подводные пирокластические отложения образовались в результате пирокластического плотностного потока, который смешался с морской водой, образуя подводный плотностный поток.

Общая площадь этих отложений составляет более 4500 квадратных километров морского дна, а их объем превышает 71 кубический километр.

Геоморфологические исследования показали, что пирокластические потоки простираются на расстояние около 40 километров, а отложения имеют характер депрессионного заполнения. Сравнения формы и скорости оседания помогли ученым предположить, что подводный пирокластический поток был вызван плотным потоком, состоящим из разбавленной плотности материала.

С учетом как наземных, так и подводных отложений, общий объем извержения К-Ах оценивается в диапазоне от 332 до 457 кубических километров (от 133 до 183 кубических километров сухой расплавленной породы), что делает его, вероятно, самым масштабным извержением вулкана в период голоцена.

Ученые отмечают, что несмотря на впечатляющие размеры, извержение К-Ах все еще уступает по масштабам более древним событиям, таким как извержение супервулкана Тоба на острове Суматра 74 000 лет назад.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
За Авдеевкой освобождены очередные сёла, главком ВСУ Сырский бессилен
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
В Китае рассказали о подарке России, которым будет недоволен Запад
Почему нельзя поливать "незамерзайкой" лобовое стекло при прогреве авто
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Скрыть или пристегнуться? Как изменения в ПДД меняют поведение водителей при остановке ДПС
Туризм в Европе: проблемы с отелями и визами для российских путешественников
Шесть секретов приготовления идеального картофельного пюре
Шесть секретов приготовления идеального картофельного пюре
Последние материалы
Тино Крупалла выступил против поставки ракет Taurus Киеву
В МХТ поздравили Михаила Пореченкова с его 55-летием
Джо Байден перепутал Украину с Газой, говоря об отправке гумпомощи
Что делать, если рассада томатов переросла
Пататас Бравас: знаменитое испанское блюдо из хрустящей картошки и острого соуса
Honda Fit третьего поколения — отличный выбор для бюджетных автомобилей с пробегом
Избавление от лишнего веса: советы медиков и правила безопасного похудения
"Газпром" избавляется от активов в Северном море
Отдых летом 2024 года в Дагестане стартует с ценой от 17 тысяч рублей
Автоблогер дал советы по подготовке машины к весне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников