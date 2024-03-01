Шокирующее раскрытие: как вулкан на Японии сравнялся с древними катастрофами

Ученые из университета Клермон-Ферран во Франции сообщили о выявлении самого масштабного известного извержения вулкана, которое произошло около 7300 лет назад в районе кальдеры Кикай на юго-западе Японии. Это событие превысило предыдущий рекорд, установленный извержением горы Тамбора в Индонезии в 1815 году.
Согласно отчету, опубликованному на портале Science Direct, путем изучения обширных подводных пирокластических отложений вокруг кальдеры Кикай, исследователи смогли оценить масштабы извержения, получившего название Кикай-Акахойя (К-Ах). Подводные пирокластические отложения образовались в результате пирокластического плотностного потока, который смешался с морской водой, образуя подводный плотностный поток.
Общая площадь этих отложений составляет более 4500 квадратных километров морского дна, а их объем превышает 71 кубический километр.
Геоморфологические исследования показали, что пирокластические потоки простираются на расстояние около 40 километров, а отложения имеют характер депрессионного заполнения. Сравнения формы и скорости оседания помогли ученым предположить, что подводный пирокластический поток был вызван плотным потоком, состоящим из разбавленной плотности материала.
С учетом как наземных, так и подводных отложений, общий объем извержения К-Ах оценивается в диапазоне от 332 до 457 кубических километров (от 133 до 183 кубических километров сухой расплавленной породы), что делает его, вероятно, самым масштабным извержением вулкана в период голоцена.
Ученые отмечают, что несмотря на впечатляющие размеры, извержение К-Ах все еще уступает по масштабам более древним событиям, таким как извержение супервулкана Тоба на острове Суматра 74 000 лет назад.
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