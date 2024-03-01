Шокирующее раскрытие: как вулкан на Японии сравнялся с древними катастрофами

Французские учёные обнаружили крупнейшее извержение вулкана в голоцене

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из университета Клермон-Ферран во Франции сообщили о выявлении самого масштабного известного извержения вулкана, которое произошло около 7300 лет назад в районе кальдеры Кикай на юго-западе Японии. Это событие превысило предыдущий рекорд, установленный извержением горы Тамбора в Индонезии в 1815 году.

Фото: Openverse by Japan Meteorological Agency (satellite), Digital Typhoon is licensed under CC BY 4.0

Согласно отчету, опубликованному на портале Science Direct, путем изучения обширных подводных пирокластических отложений вокруг кальдеры Кикай, исследователи смогли оценить масштабы извержения, получившего название Кикай-Акахойя (К-Ах). Подводные пирокластические отложения образовались в результате пирокластического плотностного потока, который смешался с морской водой, образуя подводный плотностный поток.

Общая площадь этих отложений составляет более 4500 квадратных километров морского дна, а их объем превышает 71 кубический километр.

Геоморфологические исследования показали, что пирокластические потоки простираются на расстояние около 40 километров, а отложения имеют характер депрессионного заполнения. Сравнения формы и скорости оседания помогли ученым предположить, что подводный пирокластический поток был вызван плотным потоком, состоящим из разбавленной плотности материала.

С учетом как наземных, так и подводных отложений, общий объем извержения К-Ах оценивается в диапазоне от 332 до 457 кубических километров (от 133 до 183 кубических километров сухой расплавленной породы), что делает его, вероятно, самым масштабным извержением вулкана в период голоцена.

Ученые отмечают, что несмотря на впечатляющие размеры, извержение К-Ах все еще уступает по масштабам более древним событиям, таким как извержение супервулкана Тоба на острове Суматра 74 000 лет назад.