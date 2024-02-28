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На 62% снижается риск депрессии для женщин, если немного поменяют свой рацион. Вопрос: что их останавливает?

British Journal of Nutrition: Средиземноморская диета способна снижать риски развития депрессии

1:50
Наука

Исследование, проведенное учеными C. Mondino National Institute of Neurology Foundation, выявило потенциал средиземноморской диеты в значительном снижении рисков депрессии у женщин в возрасте от 65 до 74 лет.

British Journal of Nutrition: Средиземноморская диета способна снижать риски развития депрессии
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Результаты данного исследования были опубликованы в журнале British Journal of Nutrition. В ходе исследования приняли участие 325 мужчин и 473 женщины, из которых около 60% находились в возрастной группе от 65 до 74 лет. Почти 20% участников уже на момент начала эксперимента имели симптомы депрессии.

Исследователи собрали информацию о пищевых привычках участников, придав особое значение таким продуктам, как овощи, фрукты, рыба и морепродукты, а также полезные жиры. Результаты показали, что увеличение потребления рыбы значительно коррелирует с уменьшением вероятности развития депрессии как у мужчин, так и у женщин — в среднем на 44%.

Особенно заметные результаты были достигнуты при употреблении определенных видов рыбы, таких как треска, камбала, окунь, форель, морской лещ и хек. Присутствие этих видов в рационе ассоциировалось со снижением рисков депрессии на 62%, однако эффект наблюдался лишь у женщин.

Интересно, что увеличение объемов потребляемой полезной рыбы могло еще более усилить этот эффект у женщин. При употреблении трех или более порций рыбы в неделю снижение вероятности депрессии достигало уже 70%, в то время как у мужчин подобные результаты не отмечались.

Эксперты предполагают, что эти различия могут быть связаны с более частым дефицитом витамина D у женщин, который, вероятно, компенсируется средиземноморской диетой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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