Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на летний отдых в Турции 2024 года стали доступными
Украинская армия пытается найти ответ на русское наступление
Врачи назвали орехи неотъемлемой частью здорового питания
Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, что из русской кухни ему понравился "суп из свеклы"
Instagram* блокирует видео с уничтожением Abrams A1M1 ради "защиты репутации"
Антон Воротников о штрафах за тюнинг автомобиля: как избежать неприятностей
Шесть правил приготовления идеальной чашки кофе
RTM Group: мошенники всё чаще обманывают россиян, притворяясь строительными фирмами
Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу
Короткие голубоватые вспышки в звёздном небе оказались взрывами в 20 000 градусов по Цельсию: что это?

Редкий космический взрыв заметили там, где его не должно было случиться

3:35
Наука

Возможно, наше понимание причудливых космических взрывов значительно отличается от предполагаемого. Эти взрывы, известные как светящиеся быстрые синие оптические транзиенты (LFBOT), оказывается, могут иметь гораздо более широкий спектр происхождения, чем мы думали. Недавнее исследование, доступное на arXiv, обнаружило один из таких взрывов под именем "Зяблик" (AT2023fhn) в межгалактическом пространстве, на заметном удалении от ближайшей галактики.

Редкий космический взрыв заметили там, где его не должно было случиться
Фото: ESA

Эта неожиданность вызывает определенные вопросы, поскольку ранее считалось, что LFBOT могут быть лишь разновидностью сверхновых, которые, в свою очередь, предполагалось, происходят исключительно в пределах галактик.

"Чем глубже мы погружаемся в изучение LFBOT, тем более удивительные факты мы обнаруживаем", — отмечает астроном Эшли Краймс из Европейского космического агентства и Университета Радбауд в Нидерландах. "Теперь стало ясно, что LFBOT могут возникать на значительном удалении от своих галактических "родственников", а местонахождение Зяблика не соответствует ожиданиям относительно сверхновых".

Первый случай обнаружения LFBOT был зафиксирован в 2018 году, и с тех пор несколько подобных событий привлекли внимание астрономов. Но с каждым новым наблюдением LFBOT только усиливают загадку вокруг них. Эти космические взрывы ярче обычных сверхновых как минимум в 10 раз и длительностью крайне кратки.

В отличие от обычных сверхновых, которые могут находиться на пике яркости в течение недель или месяцев, а затем медленно затухать, LFBOT можно сравнить с вспышками фотоаппарата в космическом пространстве. Кроме того, они выделяются чрезвычайно высокой температурой, что придает им характерный голубоватый цвет.

Научное сообщество предполагает, что такие события могут быть результатом необычного коллапса ядра сверхновой, когда ядро умирающей звезды прямо переходит в состояние нейтронной звезды или ёерной дыры. Это требует наличия массивной звезды-прародителя, как минимум в восемь раз превышающей массу Солнца.

Также существует гипотеза о том, что вспышки могут быть вызваны активностью черной дыры, поглощающей другой экстремально плотный объект, такой как белый карлик.

Массивные звезды не живут долго на главной последовательности эволюции звезд. Их жизненный цикл, особенно для тех, чья масса в восемь раз превышает массу Солнца, составляет менее 100 миллионов лет. Они обычно формируются в регионах, насыщенных газом и пылью, что, в свою очередь, характерно для галактик. Межгалактическое пространство обычно лишено таких ресурсов.

Хотя некоторые звезды могут быть выброшены за пределы своих галактик из-за различных процессов, ожидается, что массивные нейтронные звезды и черные дыры не уйдут слишком далеко от своих исходных галактик до того, как возможные события сверхновых станут заметными.

На самом деле все предыдущие наблюдения LFBOT были сосредоточены в спиральных рукавах галактик, где происходит интенсивное звездообразование — месте, где ожидается обнаружение сверхновых.

Это приводит нас к странностям, связанным с Зябликом. Обнаруженный 10 апреля 2023 года в переходном комплексе Цвикки, он обладал колоссальной температурой в 20 000 градусов по Цельсию. После этого астрономы "вызвали на помощь" телескоп Хаббла, чтобы попытаться определить происхождение взрыва, и именно здесь начали проявляться настоящие загадки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Высокоурожайный сорт моркови, который растёт и на тяжёлых почвах
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Последние материалы
Цены на летний отдых в Турции 2024 года стали доступными
Редкий космический взрыв заметили там, где его не должно было случиться
Украинская армия пытается найти ответ на русское наступление
Врачи назвали орехи неотъемлемой частью здорового питания
Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, что из русской кухни ему понравился "суп из свеклы"
Instagram* блокирует видео с уничтожением Abrams A1M1 ради "защиты репутации"
Антон Воротников о штрафах за тюнинг автомобиля: как избежать неприятностей
Шесть правил приготовления идеальной чашки кофе
RTM Group: мошенники всё чаще обманывают россиян, притворяясь строительными фирмами
Пять правил в уходе за волосами, которые помогли отрастить косу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников