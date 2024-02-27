Короткие голубоватые вспышки в звёздном небе оказались взрывами в 20 000 градусов по Цельсию: что это?

Редкий космический взрыв заметили там, где его не должно было случиться

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Возможно, наше понимание причудливых космических взрывов значительно отличается от предполагаемого. Эти взрывы, известные как светящиеся быстрые синие оптические транзиенты (LFBOT), оказывается, могут иметь гораздо более широкий спектр происхождения, чем мы думали. Недавнее исследование, доступное на arXiv, обнаружило один из таких взрывов под именем "Зяблик" (AT2023fhn) в межгалактическом пространстве, на заметном удалении от ближайшей галактики.

Фото: ESA

Эта неожиданность вызывает определенные вопросы, поскольку ранее считалось, что LFBOT могут быть лишь разновидностью сверхновых, которые, в свою очередь, предполагалось, происходят исключительно в пределах галактик.

"Чем глубже мы погружаемся в изучение LFBOT, тем более удивительные факты мы обнаруживаем", — отмечает астроном Эшли Краймс из Европейского космического агентства и Университета Радбауд в Нидерландах. "Теперь стало ясно, что LFBOT могут возникать на значительном удалении от своих галактических "родственников", а местонахождение Зяблика не соответствует ожиданиям относительно сверхновых".

Первый случай обнаружения LFBOT был зафиксирован в 2018 году, и с тех пор несколько подобных событий привлекли внимание астрономов. Но с каждым новым наблюдением LFBOT только усиливают загадку вокруг них. Эти космические взрывы ярче обычных сверхновых как минимум в 10 раз и длительностью крайне кратки.

В отличие от обычных сверхновых, которые могут находиться на пике яркости в течение недель или месяцев, а затем медленно затухать, LFBOT можно сравнить с вспышками фотоаппарата в космическом пространстве. Кроме того, они выделяются чрезвычайно высокой температурой, что придает им характерный голубоватый цвет.

Научное сообщество предполагает, что такие события могут быть результатом необычного коллапса ядра сверхновой, когда ядро умирающей звезды прямо переходит в состояние нейтронной звезды или ёерной дыры. Это требует наличия массивной звезды-прародителя, как минимум в восемь раз превышающей массу Солнца.

Также существует гипотеза о том, что вспышки могут быть вызваны активностью черной дыры, поглощающей другой экстремально плотный объект, такой как белый карлик.

Массивные звезды не живут долго на главной последовательности эволюции звезд. Их жизненный цикл, особенно для тех, чья масса в восемь раз превышает массу Солнца, составляет менее 100 миллионов лет. Они обычно формируются в регионах, насыщенных газом и пылью, что, в свою очередь, характерно для галактик. Межгалактическое пространство обычно лишено таких ресурсов.

Хотя некоторые звезды могут быть выброшены за пределы своих галактик из-за различных процессов, ожидается, что массивные нейтронные звезды и черные дыры не уйдут слишком далеко от своих исходных галактик до того, как возможные события сверхновых станут заметными.

На самом деле все предыдущие наблюдения LFBOT были сосредоточены в спиральных рукавах галактик, где происходит интенсивное звездообразование — месте, где ожидается обнаружение сверхновых.

Это приводит нас к странностям, связанным с Зябликом. Обнаруженный 10 апреля 2023 года в переходном комплексе Цвикки, он обладал колоссальной температурой в 20 000 градусов по Цельсию. После этого астрономы "вызвали на помощь" телескоп Хаббла, чтобы попытаться определить происхождение взрыва, и именно здесь начали проявляться настоящие загадки.