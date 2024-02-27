Тайна Великого извержения: история исследований звезды Эты Киля. Астрономы приняли её за сверхновую

Ученые продолжают выяснять, что вызвало "Великое извержение Эта Киля" в 1840 году

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1840 году скромная звезда в Южном полушарии внезапно засветилась ярче. Её блеск, оцениваемый как звезда 5-й величины, к 1843 году возрос настолько, что она вторглась на второе место по яркости на небесном своде. Известно было, что эта звезда, известная как Эта Киля, подвержена изменениям яркости, но такое внезапное и драматичное увеличение привело к тому, что оно было названо Великим извержением.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Удивительность этого события заключается в том, что оно выглядело подобно сверхновой, однако сама звезда не разрушилась. После 1843 года её свечение постепенно пригасло, и с тех пор оно оставалось стабильным, хотя и подвержено незначительным изменениям.

В настоящее время звезда имеет 4-ю величину. Астрономы продолжают пытаться выяснить, что стало причиной такого внушительного, но не катастрофического всплеска яркости.

Теперь известно, что Эта Киля представляет собой не одиночную звезду, а звездную систему, содержащую, по меньшей мере, две звезды. Большая из них имеет массу около 100 солнечных масс и является наиболее яркой. Меньшая звезда имеет массу около 30 солнечных масс.

Обе звезды находятся в центре двухлопастной туманности, известной как туманность Гомункул, сформировавшейся в результате Великого извержения 1841 года. Эта туманность содержит около 40 солнечных масс газа, что представляет собой значительное количество, выброшенное за одно событие.

Примерно 50 лет назад вокруг туманности Гомункул было обнаружено яркое кольцо рентгеновского излучения. Вероятно, это обусловлено столкновением внешнего края расширяющейся туманности с межзвездным газом на высокой скорости, вызывая ударную волну.

Недавние исследования с использованием данных рентгеновской обсерватории НАСА "Чандра" выявили второе внешнее кольцо рентгеновского излучения. Его форма и ориентация совпадают с туманностью Гомункул, что заставляет предполагать общее происхождение этих структур.

Объединив данные от "Чандры" с наблюдениями XMM-Newton, учёные обнаружили, что рентгеновское излучение со временем ослабевает. Сопоставив это с грубой моделью извержения, они оценили скорость и количество выброшенного газа, необходимое для объяснения наблюдений.

Исходя из этого, считается, что Великое извержение, вероятно, произошло в два этапа. Первый этап включал выброс газа низкой плотности с высокой скоростью, а второй — более плотного газа и пыли с меньшей скоростью, формируя туманность.

Это исследование добавляет новые сложности к загадочному Великому извержению. Хотя до сих пор не понятно, что вызвало это явление, и почему такой мощный всплеск не уничтожил Эту Килю, теперь известно, что это было не одиночное внезапное событие. Чтобы полностью понять причины, понадобятся дополнительные наблюдения.