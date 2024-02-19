Тараканьи сперматозоиды возрастом 25-30 миллионов лет застыли в янтаре — чем они важны для науки

Американский палеонтолог разглядел половые органы ископаемого таракана

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский палеонтолог Джордж Пойнар обнаружил тараканьи сперматозоиды возрастом 25-30 миллионов лет, застывшие в янтаре, найденном в Доминикане. О своём открытии он рассказал в журнале Biologia.

Фото: Oregon State University by George Poinar Jr.

Для учёного это — двойная удача. Во-первых, попавшееся ему ископаемое насекомое принадлежит к неизвестному ранее виду. Исследователь дал находке название Supella dominicana. Семимиллиметровый древний таракан очень похож на S. miocenica из мексиканского янтаря, однако заметно отличается от него расцветкой.

Современные представители этого рода обитают в Африке и на Аравийском полуострове, а всем известный рыжий таракан, принадлежащий к тому же семейству, распространился вместе с человеком по всему миру.

Во-вторых, образец так хорошо сохранился, что Пойнар разглядел его половые органы и даже сперматозоиды на их кончике. Это первый в истории науки случай открытия ископаемого тараканьего семени.

Янтарь представляет собой огромную ценность для палеонтологов, потому что отлично консервирует древние формы жизни. Ранее в Бирме нашли застывших в смоле самца сенокосца Halitherses grimaldii с развёрнутым пенисом и гигантские сперматозоиды рачков-остракод.