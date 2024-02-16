Названы шесть исторических загадок, которые учёным удалось разгадать в 2023 году

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В прошедшем 2023 году было много открытий, включая исторические. Об этом рассказал CNN.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Определена личность доисторического вождя

В 2008 году в гробнице недалеко от испанской Севильи был обнаружен скелет возрастом 5000 лет. Рядом с ним находился хрустальный кинжал и другие ценные артефакты, подчёркивающие его статус. Сначала считали, что это останки юноши из-за особенностей костей, но анализ зубной эмали показал, что это останки женщины.

Секрет ингредиента римского бетона

Римский бетон впечатляет своей долговечностью, как, например, Пантеон в Риме, который имеет самый большой в мире неармированный купол. Выяснилось, что особую прочность этого строительного материала обеспечивают известковые "крошки", делающие даже доки и канализацию необычайно стойкими к землетрясениям.

Внешность "Ледяного человека Эци"

Мумифицированное тело Эци случайно нашли в 1991 году в овраге в итальянских Альпах. Его возраст составляет 5300 лет. Вначале считали, что он бледнокожий мужчина с густыми волосами и бородой, но на самом деле он был темнокожим, темноглазым и лысым.

Обнаружена владелица кулона возрастом 20 000 лет

Археологи извлекли ДНК из кулона, вырезанного из кости оленя, найденного в Денисовой пещере в Сибири. Анализ показал, что его владелицей была женщина, жившая примерно 19 000—25 000 лет назад, принадлежавшая этносу, известному как древние северные евразийцы, родственные первым американцам.

Расшифровка повреждённого свитка при помощи ИИ

Около 1100 свитков Геркуланума сильно пострадали во время извержения Везувия 2000 лет назад. Их обнаружили в 1700-х годах в вулканической грязи. Расшифровка казалась невозможной из-за повреждений от огня. Однако студент Университета Небраски Люк Фарритор с помощью искусственного интеллекта и компьютерной томографии смог расшифровать слово, написанное на древнегреческом языке. Это слово оказалось "πορφυρας", что переводится как "пурпурный".

Составление мумий

Эксперты выявили вещества и отвары, использованные древними египтянами для мумификации умерших, на фрагментах горшков из мастерской по бальзамированию. Для защиты тел от гниения использовались растительные масла можжевельника, кипариса и кедра, а также смолы фисташковых деревьев, жир животных и пчелиный воск.

Бетховен: не все загадки разгаданы

Людвиг ван Бетховен скончался в 1827 году в возрасте 56 лет после длительной болезни. Он потерял слух, страдал желудочно-кишечными проблемами, а также имел проблемы с печенью. За четверть века до своей смерти композитор написал завещание, в котором просил изучить его болезни после смерти.

Почти два века спустя эксперты изучили ДНК композитора по сохранившимся прядям волос, однако точного диагноза установить не удалось. Однако были исключены некоторые гипотетически вероятные причины смерти, включая аутоиммунное заболевание целиакию.