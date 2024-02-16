Природные совпадения: как Луна спасла Землю и сотворила жизнь

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Ученые пришли к выводу, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне

Наука

Жизнь на Земле возникла благодаря серии счастливых случайностей, и этот счастливый поворот начался с появления нашей Луны. Ни одна из других планет внутренней части Солнечной системы не обладает значительными спутниками. Космос пуст вокруг Меркурия и Венеры.

Ученые пришли к выводу, что жизнь на Земле появилась благодаря Луне
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

У Марса есть два маленьких спутника, Фобос и Деймос (названные соответственно Страхом и Ужасом, что подходит спутникам Бога Войны), но они всего лишь захваченные астероиды, захваченные в недалеком прошлом и обреченные в конечном итоге приблизиться достаточно близко к своим нелюбящим родителям, чтобы быть разорванными гравитационными силами.

Фактически, ни одна другая планета в Солнечной системе — или любая известная экзопланета, вращающаяся вокруг других звезд — не обладает луной, подобной Луне. За исключением Плутона и его спутника Харона, ни одна другая планета не имеет спутника с массой, сравнимой с массой Луны. Гигантские миры, такие как Юпитер и Сатурн, имеют несколько спутников, достаточно крупных, чтобы быть самостоятельными планетами, но они ничтожны по сравнению с массивной массой своих родителей.

Масса Луны составляет примерно 1% массы Земли, процент, уникальный в галактике.

И, как это часто бывает в природе, мы оказались с нашим спутником благодаря случайному столкновению. Миллиарды лет назад, когда наша Солнечная система была всего лишь облаком газа и пыли, кружащимся вокруг нестойкой молодой звезды, планеты начали формироваться.

Но прежде чем они стали планетами, они были лишь облаками пыли и газа, десятки из которых бороздили пространство в хаосе этих ранних времен.

На орбите того, что когда-то станет Землей, мы были не одни. В какой-то момент из-за случайности траектории и неопределенности импульса на нас ударил обломок размером с Марс. Подробности столкновения и его последствия остаются неясными; не имея машины времени, мы можем полагаться только на компьютерное моделирование.

Но известно, что космическое столкновение испарило часть — а возможно, и всю — Землю и ее ударника, создав кольцо перегретой плазмы, напоминающее не столько мир, сколько яростное кольцо.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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