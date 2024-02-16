Впервые удалось увидеть, как в молекулах воды движутся электроны — это поможет защитить людей от радиации

Учёные разглядели движение электронов в молекулах воды

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёным впервые удалось разглядеть, как движутся электроны внутри молекул жидкой воды. О достижении физиков из Германии и США сообщила пресс-служба Северо-Западной Тихоокеанской лаборатории в четверг.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Наблюдаемую воду облучали аттосекундным рентгеновским лазером, за разработку которого в прошлом году была вручена Нобелевская премия по физике.

"Мы впервые смогли проследить за тем, как радиация влияет на поведение электронов в молекулах воды", — похвасталась научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Линда Янг.

Использовались два луча, включавшихся короткими импульсами: один — для ионизации атомов, другой — для наблюдения за ними. В результате получилось уловить момент одновременного существования двух фаз воды, когда одни электроны уже возбуждены, а другие ещё не успели отреагировать на облучение.

Тем самым подтвердились замеры, проведённые ранее при помощи фемтосекундных и пикосекундных лазеров. Но они позволяли наблюдать поведение электронов только в отдельных молекулах или разреженном газе, а не в толще воды, как сейчас.

"Разработанный нами подход позволяет изучать то, как возникают различные молекулы-радикалы при воздействии радиации, в том числе в ходе полётов в космос, при радиотерапии опухолей и при воздействии различных радионуклидов на ткани тела", — объяснила Янг.