Семь признаков приближения фатального исхода: что говорит о наступлении конца жизни

Доктор Кэтрин Мэнникс в интервью для BBC Science Focus поделилась признаками, которые могут указывать на приближение фатального исхода.
Она описала несколько этапов угасания человека и предупредила, что это обычно не происходит мгновенно, а состоит из нескольких фаз.
Важно отметить, что обсуждаемые признаки не относятся к ситуациям трагической случайности или несчастных случаях.
По мере приближения к концу жизни у людей часто уменьшается интерес к пище и напиткам. Они чувствуют себя измученными и лишёнными энергии. Часто становится заметно похолодание тела и угасание интереса к окружающему. Появляется апатия, движения замедляются, а сон или полубессознательное состояние становятся преобладающими.
Постепенно сердечный ритм становится слабее, артериальное давление снижается, ногти приобретают бледный оттенок. Функционирование внутренних органов ухудшается, а человек может испытывать волны беспокойства, сопровождаемые углубляющейся бессознательностью.
Недавние исследования указывают на то, что перед смертью бессознательный мозг может реагировать на окружающие звуки. Например, человек в коме может услышать голоса близких. Однако точный механизм восприятия этих звуков мозгом остается неясным.
Также изменяется характер дыхания. Оно может становиться тяжелым, шумным, с избытком слюны, а затем замедляться и становиться поверхностным. В конечном итоге могут возникнуть паузы в дыхании, а когда оно окончательно прекращается, сердце перестает биться вскоре после того, как организм переживает кислородное голодание.
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