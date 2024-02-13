Семь признаков приближения фатального исхода: что говорит о наступлении конца жизни

Врач рассказала о признаках приближающейся смерти

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Доктор Кэтрин Мэнникс в интервью для BBC Science Focus поделилась признаками, которые могут указывать на приближение фатального исхода.

Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Она описала несколько этапов угасания человека и предупредила, что это обычно не происходит мгновенно, а состоит из нескольких фаз.

Важно отметить, что обсуждаемые признаки не относятся к ситуациям трагической случайности или несчастных случаях.

По мере приближения к концу жизни у людей часто уменьшается интерес к пище и напиткам. Они чувствуют себя измученными и лишёнными энергии. Часто становится заметно похолодание тела и угасание интереса к окружающему. Появляется апатия, движения замедляются, а сон или полубессознательное состояние становятся преобладающими.

Постепенно сердечный ритм становится слабее, артериальное давление снижается, ногти приобретают бледный оттенок. Функционирование внутренних органов ухудшается, а человек может испытывать волны беспокойства, сопровождаемые углубляющейся бессознательностью.

Недавние исследования указывают на то, что перед смертью бессознательный мозг может реагировать на окружающие звуки. Например, человек в коме может услышать голоса близких. Однако точный механизм восприятия этих звуков мозгом остается неясным.

Также изменяется характер дыхания. Оно может становиться тяжелым, шумным, с избытком слюны, а затем замедляться и становиться поверхностным. В конечном итоге могут возникнуть паузы в дыхании, а когда оно окончательно прекращается, сердце перестает биться вскоре после того, как организм переживает кислородное голодание.