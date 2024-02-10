Древняя танцплощадка со звуковыми эффектами, найденная в Перу, поразила археологов

Археологи из Университета Буэнос-Айреса обнаружили уникальную танцплощадку, которая представляет собой гигантский барабан, расположенный в древнем андском поселении в Перу.
Этот танцпол был построен около тысячи лет назад и использовался для проведения религиозных ритуалов, посвященных индейскому божеству молнии и грома.
Раскопки показали, что танцплощадка была специально сконструирована для увеличения звуковых эффектов во время танцев. Она имела диаметр около 10 метров и была заполнена специальными наполнителями, создающими эффект перкуссии при наступлении на поверхность. Археологи установили, что на танцполе могли одновременно находиться до 26 человек.
Танцплощадка находится в городище Вьехо-Сангаяико на высоте 3600 метров в верховьях местной реки Ика, примерно в 200 км юго-восточнее Лимы. Исследователи считают, что она использовалась на протяжении нескольких веков, включая период инков и ранней испанской колонизации, и служила для почитания местных горных богов, сообщает Theartnewspaper.com.
Эта археологическая находка не только демонстрирует высокий уровень инженерного и художественного мастерства древних жителей, но и подчеркивает их связь с природой и религиозными верованиями.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.