Древняя танцплощадка со звуковыми эффектами, найденная в Перу, поразила археологов

Аргентинские ученые нашли древнюю танцплощадку со звуковыми эффектами в Перу

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Университета Буэнос-Айреса обнаружили уникальную танцплощадку, которая представляет собой гигантский барабан, расположенный в древнем андском поселении в Перу.

Фото: Openverse by rich_pickler is licensed under CC BY 2.0

Этот танцпол был построен около тысячи лет назад и использовался для проведения религиозных ритуалов, посвященных индейскому божеству молнии и грома.

Раскопки показали, что танцплощадка была специально сконструирована для увеличения звуковых эффектов во время танцев. Она имела диаметр около 10 метров и была заполнена специальными наполнителями, создающими эффект перкуссии при наступлении на поверхность. Археологи установили, что на танцполе могли одновременно находиться до 26 человек.

Танцплощадка находится в городище Вьехо-Сангаяико на высоте 3600 метров в верховьях местной реки Ика, примерно в 200 км юго-восточнее Лимы. Исследователи считают, что она использовалась на протяжении нескольких веков, включая период инков и ранней испанской колонизации, и служила для почитания местных горных богов, сообщает Theartnewspaper.com.

Эта археологическая находка не только демонстрирует высокий уровень инженерного и художественного мастерства древних жителей, но и подчеркивает их связь с природой и религиозными верованиями.