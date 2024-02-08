Скрытая опасность из глубин Земли: как таяние мерзлоты может превратить ваш дом в ловушку смерти

Ученые предупреждают о радиационной угрозе: таяние вечной мерзлоты грозит радоновой катастрофой

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Северо-Восточного университета лесного хозяйства в Харбине предупреждают о серьезной радиационной угрозе, вызванной таянием вечной мерзлоты в Северном полушарии. Оттаявшая мерзлота высвобождает значительное количество радона — радиоактивного газа, который считается невидимым убийцей и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

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Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по борьбе с раком, рассматривают радон как один из основных канцерогенов окружающей среды. Об этом сообщает издание "Акценты".

Повышенный риск развития рака легких от радона отмечается в холодных регионах, а изменения климата способствуют его высвобождению. Результаты исследования также указывают на месторождения урана и горные породы, содержащие уран, как значительные источники радона.

Этот газ, высвобождаемый из вечной мерзлоты, скапливается в помещениях, увеличивая риск заболевания раком легких. В свете этих угроз необходимы дополнительные меры по контролю за радоном и обеспечению безопасности жилья.