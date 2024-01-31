Инженеры ТГУ разрабатывают дрон для сбора кедровых шишек

В университете было объявлено, что научные специалисты из инженерной школы ТГУ работают над несколькими проектами с целью повышения эффективности сбора шишек на 40%. Одним из предложенных решений является применение беспилотного летательного аппарата, способного точечно сбивать орехи при помощи струи воздуха.

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"В настоящее время процесс обработки дикорастущих растений в основном выполняется вручную, и объем собранной продукции существенно зависит от погодных и климатических условий. Например, жители Онгудайского и Усть-Канского районов Алтайского края вынуждены собирать шишки только после сильных порывов ветра, когда плоды падают на землю", — отмечено в официальном заявлении университета.

В томском учебном заведении также рассматривается вопрос о том, как быстро собирать с земли разбросанные шишки и эффективно их перемещать к месту сбора. Предлагается использование экзоскелетов в этом процессе, сообщает Аргументы и факты – Томск.