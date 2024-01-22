Ученые выяснили, что события после катастроф запоминаются лучше, чем до них

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские психологи провели исследование, которое выявило любопытную закономерность в функционировании нашей памяти. Согласно результатам, человек гораздо эффективнее запоминает события, произошедшие после травматических ситуаций, чем те, что предшествовали им.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Изучение восприятия чрезвычайных ситуаций представляет сложность, так как мозг стремится подавлять или изменять негативные эпизоды в жизни. Данное явление было предметом анализа психологов из университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, и результаты их исследования были опубликованы в журнале Cognition and Emotion.

В ходе двух экспериментов, в которых участвовало более 220 человек, испытуемым предъявляли пары изображений, представляющих собой цепочку воспоминаний. Половина сюжетов была эмоционально нейтральной, в то время как другая половина имела негативный контекст.

Через час после просмотра участники должны были восстановить хронологию просмотра, определить, какое изображение было показано первым. Оба эксперимента привели к одному и тому же выводу.

Когда участникам сначала показывали изображение, вызывающее негативные эмоции, нейтральные изображения после этого лучше запоминались. В случае, если сначала демонстрировались изображения без эмоционального контекста, а затем неприятные, запоминание первых оказывалось менее эффективным.

Эти результаты непредсказуемы, учитывая, что логичнее было бы предположить, что запоминание событий, предшествующих чрезвычайным ситуациям, было бы более полезным для принятия решений и избегания опасности в аналогичных случаях.

Важно отметить, что эта информация имеет значение при лечении посттравматических стрессовых расстройств. Знание о таких особенностях также полезно следственным органам при работе со свидетелями.