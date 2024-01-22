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Ученые выяснили, что события после катастроф запоминаются лучше, чем до них

1:53
Наука

Американские психологи провели исследование, которое выявило любопытную закономерность в функционировании нашей памяти. Согласно результатам, человек гораздо эффективнее запоминает события, произошедшие после травматических ситуаций, чем те, что предшествовали им.

Ученые выяснили, что события после катастроф запоминаются лучше, чем до них
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Изучение восприятия чрезвычайных ситуаций представляет сложность, так как мозг стремится подавлять или изменять негативные эпизоды в жизни. Данное явление было предметом анализа психологов из университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, и результаты их исследования были опубликованы в журнале Cognition and Emotion.

В ходе двух экспериментов, в которых участвовало более 220 человек, испытуемым предъявляли пары изображений, представляющих собой цепочку воспоминаний. Половина сюжетов была эмоционально нейтральной, в то время как другая половина имела негативный контекст.

Через час после просмотра участники должны были восстановить хронологию просмотра, определить, какое изображение было показано первым. Оба эксперимента привели к одному и тому же выводу.

Когда участникам сначала показывали изображение, вызывающее негативные эмоции, нейтральные изображения после этого лучше запоминались. В случае, если сначала демонстрировались изображения без эмоционального контекста, а затем неприятные, запоминание первых оказывалось менее эффективным.

Эти результаты непредсказуемы, учитывая, что логичнее было бы предположить, что запоминание событий, предшествующих чрезвычайным ситуациям, было бы более полезным для принятия решений и избегания опасности в аналогичных случаях.

Важно отметить, что эта информация имеет значение при лечении посттравматических стрессовых расстройств. Знание о таких особенностях также полезно следственным органам при работе со свидетелями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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