Геологи потеряли источник радиации в Иркутской области

Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Геологи потеряли опасный источник ионизирующего излучения с радионуклидом в Приангарье, сообщила в среду Baza.

Фото: Вестник промышленности

В ночь с 12 по 13 января группа исследователей "ТНГ-Групп" направлялась из Усть-Кута Иркутской области к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. С собой у них был радиоизотопный источник ИГИ-Ц-4-2, содержащий в себе капсулу с цезием-137. После поездки они его не нашли.

По заявлению руководителя службы радиационной безопасности компании в полицию были организованы поиски на маршруте следования экспедиции, но они не принесли результатов.

В четверг гендиректор "ТНГ-Групп" Ян Шарипов выложил видеообращение, в котором пообещал 200 тысяч рублей нашедшему радиоактивную штуковину. Он объяснил, что контейнер не представляет никакой опасности, если его герметичность не нарушена.

"Опасность представляет возможность открытия, поэтому любого нашедшего его просим обратиться в правоохранительные органы или к нам в компанию", — призвал Шарипов.

Похожую капсулу потеряли в конце 1970-х в Донецкой области. Потом она нашлась замурованной в стене дома в Краматорске. Уровень фона в квартире с источником радиации превышал естественный в сотни раз. За прошедшие годы несколько жильцов там умерли от лейкоза.