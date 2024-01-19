Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильмы об учёных и великих научных открытиях
Адвокат Захидов объяснил, когда феминитивы считаются признаком "движения ЛГБТ*"
Геннадий Онищенко назвал причины помолодевшей гипертонии
Ветеринар Успенская назвала смертельно опасные для домашних животных комнатные растения
Политолог Ищенко посоветовал не доверять "инсайдерской информации" блогеров
Экзотический салат с грушей и грибами
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Геологи потеряли источник радиации в Иркутской области

Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт

1:26
Наука

Геологи потеряли опасный источник ионизирующего излучения с радионуклидом в Приангарье, сообщила в среду Baza.

Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Фото: Вестник промышленности

В ночь с 12 по 13 января группа исследователей "ТНГ-Групп" направлялась из Усть-Кута Иркутской области к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. С собой у них был радиоизотопный источник ИГИ-Ц-4-2, содержащий в себе капсулу с цезием-137. После поездки они его не нашли.

По заявлению руководителя службы радиационной безопасности компании в полицию были организованы поиски на маршруте следования экспедиции, но они не принесли результатов.

В четверг гендиректор "ТНГ-Групп" Ян Шарипов выложил видеообращение, в котором пообещал 200 тысяч рублей нашедшему радиоактивную штуковину. Он объяснил, что контейнер не представляет никакой опасности, если его герметичность не нарушена.

"Опасность представляет возможность открытия, поэтому любого нашедшего его просим обратиться в правоохранительные органы или к нам в компанию", — призвал Шарипов.

Похожую капсулу потеряли в конце 1970-х в Донецкой области. Потом она нашлась замурованной в стене дома в Краматорске. Уровень фона в квартире с источником радиации превышал естественный в сотни раз. За прошедшие годы несколько жильцов там умерли от лейкоза.

Потерянный радиоактивный источник
Потерянный радиоактивный источник
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Последние материалы
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Экс-теннисист Ольховский: Джокович — это не безусловный лидер Australian Open-2024
Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку
Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю
Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза
Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников