Юрист Манылова рассказала, сохранится ли гарантия на бытовую технику, если её перекрасить

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С течением времени бытовая техника может утратить свою первоначальную привлекательность из-за царапин, сколов, потёртостей и других повреждений. Перекраска может быть эффективным способом обновить внешний вид устройства, сделав его более современным и привлекательным. Этот метод также широко используется для изменения стиля бытовой техники или ее адаптации под интерьер, например, дизайнеры часто меняют цвет холодильников и кондиционеров.

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Однако возникает вопрос о том, как эти изменения могут повлиять на гарантийное обслуживание техники. Юристы рассматривают две основные ситуации, с которыми потребитель может столкнуться при необходимости гарантийного ремонта.

В случае, если условия для проведения ремонта за счет продавца прописаны в технической документации товара, производитель имеет право устанавливать любые условия, включая отказ в ремонте после "вмешательства третьих лиц". В этом контексте покраску можно рассматривать как такое вмешательство, и отказ в ремонте при её наличии считается законным, сообщает aif.ru.

В случае отсутствия спецификаций для гарантийного обслуживания, действуют общие требования закона. Отказ в ремонте может быть обоснован наличием механических повреждений, возникших после передачи товара, или нарушением условий предоставления гарантии. Покраска, в принципе, не влияет на технические характеристики, но может вызвать трудности в идентификации товара, особенно если это важно для процесса ремонта, пояснила юрист Татьяна Манылова.

Поэтому в случае возникновения проблем рекомендуется предоставить документацию о проведённых работах и модели техники, включая её цвет, чтобы облегчить процесс гарантийного обслуживания.