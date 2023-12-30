Molecular Neurodegeneration: разработана клеточная терапия против деменции

0:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Медицинского центра Университета Небраски разработали клеточную терапию, способствующую улучшению обучения и памяти у мышей с болезнью Альцгеймера. Метод активирует иммунную систему для борьбы с ключевыми аспектами болезни, включая бляшки из бета-амилоида. Генетически модифицированные регуляторные Т-клетки замедлили накопление бляшек и воспаление нервных тканей, улучшив когнитивные способности больных мышей.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Ученые считают, что этот метод может стать эффективным лечением Альцгеймера, подлежащим тестированию на людях.