Molecular Neurodegeneration: разработана клеточная терапия против деменции

Ученые Медицинского центра Университета Небраски разработали клеточную терапию, способствующую улучшению обучения и памяти у мышей с болезнью Альцгеймера. Метод активирует иммунную систему для борьбы с ключевыми аспектами болезни, включая бляшки из бета-амилоида. Генетически модифицированные регуляторные Т-клетки замедлили накопление бляшек и воспаление нервных тканей, улучшив когнитивные способности больных мышей.
Ученые считают, что этот метод может стать эффективным лечением Альцгеймера, подлежащим тестированию на людях.
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