Названы сферы, в которых робот сможет заменить человека

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай планирует стать мировым лидером в производстве роботов-гуманоидов к 2027 году, предоставив им функции, охватывающие множество сфер. Эксперты считают, что эта технология будет положительно влиять на области, такие как уход за пожилыми, работа на заводах и стройках, образование, медицина и сельское хозяйство.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Роботы-гуманоиды могут присматривать за пожилыми и людьми с аутизмом, обеспечивая им поддержку и помощь. На производственных объектах они заменят людей, повышая производительность и обеспечивая безопасность при выполнении опасных задач. В сфере образования роботы могут выступать в роли ассистентов преподавателей, а также смогут принимать участие в сложных хирургических операциях, где человеку трудно достичь точности, сообщает Daily Mail.

Развитие этой технологии также открывает перспективы для сельского хозяйства, позволяя увеличить производство, обеспечивать точное земледелие и предотвращать пищевые отходы.

Однако для полной реализации этих функций роботам еще предстоит преодолеть технические барьеры, такие как перенос мелких предметов и ведение осмысленных разговоров. Кроме того, потребуется обучение специалистов, обслуживающих гуманоидов.