Названо психическое расстройство, при котором увеличивается риск смерти

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry, выявило, что у людей с ипохондрией увеличивается риск преждевременной смерти от любых причин, включая неестественные.

Фото: Openverse by Martin Hesketh is licensed under CC BY 2.0

Шведские ученые проанализировали данные о 4 129 ипохондриках за 24 года и обнаружили, что риск смерти у них на 84% выше по сравнению с теми, у кого нет этого расстройства. Этот риск распространяется на естественные и неестественные причины, включая самоубийства.

Ипохондрия как невротическое расстройство сопровождается чрезмерной тревогой по поводу своего здоровья. Врачи также отметили, что у ипохондриков часто встречаются другие психиатрические диагнозы, такие как депрессивные и тревожные расстройства.

Подчеркивается, что постоянный стресс, вызванный страхом за здоровье, серьёзно влияет на жизнь людей с ипохондрией. Стигматизация этого расстройства и иногда игнорирование симптомов врачами также ухудшают ситуацию. Психиатры делают вывод, что обществу предстоит значительная работа по улучшению поддержки для людей с ипохондрией в системе здравоохранения.