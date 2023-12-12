Названы регионы России с "суперсибирскими морозами"

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

На востоке России царят "суперсибирские морозы" — так назвал установившуюся там лютую стужу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: ТАСС by Артём Геодакян

В Западной Сибири температура ниже и без того суровой для этих мест зимней нормы, сообщил он. "Заволжье, Урал, Западная Сибирь — там по-прежнему аномальные холода на 10-20 градусов ниже нормы", — уточнил синоптик в разговоре с RT.

"Мы привыкли к понятию "сибирские морозы", но здесь "суперсибирские морозы", — прокомментировал он.

А Европейскую часть страны холода покинули, вытесненные атлантическими воздушными массами, которые принесли ещё и сильные осадки. Метеорологи ждут мощные снегопады в Поволжье, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Рязанской и Московской областях. В Ростовской области и в Центральном Черноземье снег будет мокрым.