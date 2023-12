Your browser does not support the audio element.

Ученые из проекта Global Tipping Points объявили, что если глобальная температура поднимется на 1,5-2 градуса Цельсия выше уровня до начала промышленной эры, то в ближайшие годы могут произойти пять ключевых моментов в климате с необратимыми последствиями, сообщает The Guardian.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.