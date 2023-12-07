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The Guardian: Земля столкнется с пятью катастрофами из-за глобального потепления

1:33
Наука

Ученые из проекта Global Tipping Points объявили, что если глобальная температура поднимется на 1,5-2 градуса Цельсия выше уровня до начала промышленной эры, то в ближайшие годы могут произойти пять ключевых моментов в климате с необратимыми последствиями, сообщает The Guardian.

The Guardian: Земля столкнется с пятью катастрофами из-за глобального потепления
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Согласно данным исследования, эти катастрофы могут привести к разрушению экосистем, массовой миграции населения и финансово-политическому коллапсу.

Ученые подчеркнули, что эти события, по их прогнозам, будут безпрецедентными по масштабам и могут произойти до 2030 года.

Среди указанных катастроф включаются разрушение ледяных щитов в Гренландии и Западной Антарктиде, таяние вечной мерзлоты, исчезновение коралловых рифов и мангровых зарослей, а также нарушение циркуляции воздуха в Северной Атлантике.

"Риски, связанные с масштабными климатическими событиями, такими как нестабильность ледяного покрова и утрата экосистем тропических лесов, увеличиваются до высокого риска при температуре от 1,5 до 2,5°C и до очень высокого риска при температуре от 2,5 до 4°C", — отмечается в публикации.

Исследователи также предсказали высокий риск возникновения трех дополнительных катастроф в период с 2030 по 2040 год, вызванных эффектом домино.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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