Российский грузовой корабль сгорел дотла в атмосфере Земли на глазах у астронавтов МКС

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Астронавты, пребывающие на борту Международной космической станции, наблюдали уникальное атмосферное явление, когда российский грузовой корабль "Прогресс МС-23" отправился от станции, несущий с собой ненужные материалы и отходы. Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко отметил, что это включало в себя старое оборудование и бытовые отходы.

Фото: openverse by Astro_Alex is licensed under CC BY-SA 2.0

Всего через четыре часа после отстыковки "Прогресса МС-23" астронавт НАСА Жасмин Могбели смогла заметить возвращающийся корабль и запечатлеть его во время атмосферного сгорания. Она поделилась впечатлениями, сравнивая происходящее с фейерверком и выражая благодарность тем, кто помог указать ей направление.

"Это было видно всего около 2-3 минут. Это немного напомнило мне фейерверк, особенно когда он развалился", — написала Жасмин Могбели в одной своей социальной сети.

Большая часть корабля и его содержимого сгорели в атмосфере, однако некоторые материалы достигли поверхности и попали в Тихий океан, по информации Роскосмоса.

Подобные события становятся обыденным явлением для грузовых кораблей, покидающих МКС. "Прогресс" и корабль "Сигнус" компании Northrop Grumman после доставки грузов обычно уничтожаются в атмосфере, освобождая место для новых поставок. Однако капсула SpaceX Dragon, третий корабль в этом процессе, может безопасно возвращаться на Землю и повторно использоваться.

Другой корабль "Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур в Казахстане, доставив на борт три тонны продовольствия, топлива и других припасов для астронавтов и космонавтов, пребывающих на МКС, в рамках миссии 70-й экспедиции.