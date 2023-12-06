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Учёные нашли планету, огромную по сравнению с её звездой

2:24
Наука

Ученые заявили о обнаружении планеты, размер которой кажется несоразмерно большим для своей карликовой звезды. Исследователи утверждают, что это открытие имеет потенциал изменить представление о формировании солнечных систем.

Учёные нашли планету, огромную по сравнению с её звездой
Фото: openverse by hmomoy is licensed under CC BY 2.0

Ультрахолодная карликовая звезда с названием LHS 3154, находящаяся на расстоянии 51 светового года от Солнечной системы, является девять раз менее массивной, чем наше Солнце. В то время как ее планета, LHS 3154b, обладает массой в 13 раз больше, чем Земля. Этот астрономический дисбаланс аналогичен обнаружению арбуза на виноградной лозе.

"Мы не ожидали бы, что вокруг такой маломассивной звезды будет обнаружена такая тяжелая планета" — Соавтор исследования, астроном Суврат Махадеван из штата Пенсильвании.

Открытие было сделано с использованием инструмента под названием "Искатель планет обитаемой зоны" (HPF) в обсерватории Макдональда в Техасе. HPF предназначен для обнаружения холодных звезд, таких как LHS 3154, и их планет, на которых, предположительно, может быть вода. Однако никто не предполагал наличие на орбите такой крупной планеты.

Несмотря на то, что LHS 3154b не является самой массивной экзопланетой, обнаруженной до сих пор, ее размер по отношению к звезде является рекордом. Это открытие вызывает сомнения в нынешнем научном понимании процессов формирования планетных систем. Согласно существующей теории, материал вокруг молодой звезды конденсируется в диск, который в конечном итоге формирует планеты. Однако размеры LHS 3154b требовали бы в десять раз больше материала, чем предполагается вокруг ее звезды.

Исследователи считают, что такие системы встречаются крайне редко, учитывая это несоответствие. Дальнейший анализ планеты должен раскрыть, как она достигла такого размера, и почему ее звезда настолько маленькая.

"Это открытие действительно подчеркивает, насколько мало мы знаем о Вселенной" — заключил Махадеван.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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