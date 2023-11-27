Учёные выяснили, что долгожители имеют низкий уровень глюкозы в крови

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование указывает на то, что у людей, достигших возраста 100 лет и старше, часто наблюдаются низкие уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови. Эти результаты были опубликованы в журнале GeroScience.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Исследователи воспользовались данными 44 636 человек, которые проходили анализы в Центральной лаборатории автоматизации в Стокгольме с 1985 по 1996 год. Из этой группы 1224 человека дожили до ста лет. Их показатели крови отслеживались до конца 2020 года. В ходе исследования были проанализированы 12 биомаркеров, включая мочевую кислоту для оценки уровня воспаления, общий холестерин и глюкозу для оценки здоровья метаболизма, ферменты АЛТ и АСТ, альбумин, гамма-глутамилтрансферазу, щелочную фосфатазу и лактатдегидрогеназу для оценки функции печени, креатинин для оценки здоровья почек, железо и ферритин для исключения анемии.

Долгожители продемонстрировали более низкие (но не слишком) уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в крови по сравнению с теми, кто не достиг ста лет. В общем, уровни биомаркеров крови у долгожителей реже выходили за пределы нормального диапазона по сравнению с остальными. Эти различия в биомаркерах крови были замечены уже в возрасте 65 лет.

Все изученные показатели крови зависят от образа жизни и могут быть изменены. Например, высокий уровень мочевой кислоты характерен для тех, кто употребляет алкоголь и мясо в избытке. Снижению уровня глюкозы и креатинина может способствовать любая активность, в том числе повседневная, не связанная с тренировками.

Какова норма сахара крови?