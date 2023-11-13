Шимпанзе используют военную тактику, ранее присущую только людям

3:28 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Учёные выяснили, что шимпанзе применяют старинные военные стратегии для принятия решений и избежания потенциально опасных столкновений с конкурирующими группами.

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Наблюдения исследователей показали, что две общины западных шимпанзе в Африке отправляются в горы для взаимного наблюдения, подобно разведывательным миссиям в военном деле. Полученная информация затем используется для принятия решения о входе на спорную территорию.

Согласно новому исследованию, опубликованному 2 ноября в журнале PLOS Biology, этот процесс демонстрирует способность к метапознанию — размышление о собственных знаниях и действия на основе отсутствующей информации для получения дополнительных данных.

"Это подтверждает способность к метапознанию, то есть к способности размышлять о своих знаниях и действовать на основе того, что вы не знаете, чтобы получить больше информации", — отметил ведущий автор Сильвен Лемуан, доцент кафедры биологической антропологии в Кембриджском университете, в беседе с Live Science.

Как сообщает Кембриджский университет, использование возвышенностей является одной из старейших военных тактик в истории человечества. Шимпанзе, обитающие в сообществах, соперничающих за пространство и ресурсы, демонстрируют скоординированную агрессию, включая периодические акты насилия.

Жизнь шимпанзе описывается как "постоянное, малоинтенсивное и мелкомасштабное состояние войны", поскольку границы между их сообществами не обозначены чётко, и ежедневное присутствие на территории имеет стратегическое значение, как в постоянной борьбе за территорию.

Исследование охватывает две соседние общины шимпанзе в национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре, исследуемые в рамках проекта Tai Chimpanzee Project. С помощью GPS и поведенческих данных, собранных с 2013 по 2016 год, команда исследователей установила, что шимпанзе предпочитают взбираться на холмы, приближаясь к границам своей территории, чтобы спокойно отдыхать и внимательно следить за окружающей обстановкой.

Интересно, что шимпанзе предпочитают использовать возвышенности при взаимодействии с дальними соперниками, что может указывать на стремление избежать конфликта. Тем не менее, эти места также могут служить площадкой для планирования атак. Важным фактором в решении о конфронтации является баланс сил при встрече двух сообществ, где численность "бойцов" с каждой стороны играет роль в предотвращении эскалации насилия.

Исследование, проведённое в национальном парке Тай, может быть представлено как первый этап, и Сильвен Лемуан высказывает мнение, что аналогичные тактики могут использоваться и другими сообществами шимпанзе в зависимости от местности.

"Сложные когнитивные способности, позволяющие шимпанзе эффективно управлять своей территорией, могли развиваться под воздействием естественного отбора. Таким образом, предложено предположение, что эта тактика ведения войны может иметь свои корни в эволюции, представляя собой следы древних войн в доисторических популяциях охотников-собирателей", - подчеркнул Лемуан.

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Шимпанзе - самые умные охотники в Африке