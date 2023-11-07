Ученые обнаружили новую причину болезни Паркинсона

В свете последних исследований становится ясно, что повреждение митохондриальной ДНК играет важную роль в прогрессировании болезни Паркинсона. Это обнаружение открывает новые горизонты для лечения этого заболевания и возможности ранней диагностики через анализы крови.
До недавнего времени наше знание о болезни Паркинсона оставалось ограниченным, что ограничивало наши возможности лечения этого заболевания. Большинство наших знаний были связаны с генетическими факторами, особенно в семейных случаях, и причины, лежащие в основе болезни, оставались неясными.
Однако последнее исследование, проведенное учеными из Университета Копенгагена, раскрывает новые механизмы работы мозга у пациентов с болезнью Паркинсона. Главным исследователем этого открытия является профессор Шохре Иссазаде-Навикас.
"Впервые мы можем показать, что митохондрии, ответственные за производство жизненно важной энергии в мозговых клетках, особенно нейронах, подвергаются повреждениям, которые приводят к нарушениям митохондриальной ДНК. Это инициирует и распространяет болезнь по мозгу подобно пожару в лесу", — говорит профессор Иссазаде-Навикас.
Она также добавляет: "Наши результаты показывают, что распространение поврежденного генетического материала, митохондриальной ДНК, вызывает симптомы, напоминающие болезнь Паркинсона, и прогрессирование до деменции".
Болезнь Паркинсона — это хроническое заболевание, которое воздействует на центральную нервную систему и приводит к таким симптомам, как трудности в движении, дрожь, когнитивные проблемы и, в конечном итоге, к слабоумию. Это состояние затрагивает более 10 миллионов человек по всему миру. На сегодняшний день не существует лекарства, но существуют методы облегчения симптомов.
Путем изучения мозга человека и мыши исследователи обнаружили, что повреждение митохондрий в мозговых клетках происходит и распространяется, когда в этих клетках существуют дефекты в генах противовирусного ответа. Их целью было выяснить, почему происходит это повреждение и как оно способствует развитию болезни.
Их исследования привели к значительному открытию.
"Мы обнаружили, что небольшие фрагменты митохондриальной ДНК освобождаются в клетку. Когда эти фрагменты поврежденной ДНК находятся в неправильном месте, они становятся токсичными для клетки и приводят к выводу нервных клеток этой токсичной митохондриальной ДНК", — объясняет профессор Иссазаде-Навикас.
"В связи с взаимосвязью мозговых клеток, эти токсичные фрагменты ДНК распространяются на соседние и отдаленные клетки, подобно неконтролируемому пожару, вызванному случайным разжиганием костра", — добавляет она.
Профессор Иссазаде-Навикас считает, что это исследование является первым шагом к улучшению понимания болезни Паркинсона и разработке будущих методов лечения, диагностики и оценки эффективности лечения этой болезни. Она также выразила надежду на то, что "обнаружение поврежденной митохондриальной ДНК может послужить ранним биомаркером развития болезни".
Биомаркеры представляют собой объективные показатели конкретных заболеваний, наблюдаемых у пациентов. Хотя некоторые биомаркеры являются общими, такие как кровяное давление, температура тела и индекс массы тела, другие предоставляют информацию о конкретных заболеваниях, таких как генетические мутации при раке или уровень сахара в крови при диабете. Обнаружение биомаркера болезни Паркинсона открывает большие возможности для усовершенствования будущих методов лечения.
Профессор Иссазаде-Навикас также предполагает, что можно будет обнаружить поврежденную митохондриальную ДНК в кровотоке, что позволит диагностировать болезнь или оценить эффективность лечения с помощью простых анализов крови.
Следующим этапом исследований будет изучение того, как повреждение митохондриальной ДНК может служить прогностическими маркерами для различных стадий заболевания и его прогрессирования. "Мы также стремимся исследовать потенциальные терапевтические стратегии, направленные на восстановление нормальной функции митохондрий, чтобы устранить митохондриальные дисфункции, связанные с этим заболеванием", — заключает профессор Иссазаде-Навикас.
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