Школьник из Астраханской области создал устройство для управления нервными тиками. Это устройство совместимо с операционными системами Windows и Android, сообщают "Аргументы и Факты".
Принцип работы заключается в том, что пользователь присоединяет датчики к местам, где есть мышечные сокращения. Затем запускается любой фильм с использованием приложения, созданного этим школьником. Как только устройство обнаруживает тик, фильм приостанавливается и продолжает воспроизводиться только после того, как пользователь успокаивается.
Автор этой разработки утверждает, что такой подход представляет собой более доступную альтернативу дорогостоящей терапии с использованием биологической обратной связи (БОС).
На данный момент ученик из Центра одаренных детей планирует совершенствовать устройство с помощью технологии компьютерного зрения. Программа будет способна распознавать движения лицевых мышц с помощью веб-камеры ноутбука. Это позволит отказаться от использования датчиков и сделает устройство еще более удобным для пользователей.
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