Ученые заявили, что динозавры вымерли из-за пыли

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По мнению бельгийских исследователей, динозавры вымерли из-за пыли, а не гигантского астероида, как долгое время считалось. Они пришли к этому выводу на основе компьютерного моделирования.

Фото: Openverse by shvmoz is licensed under CC BY-SA 2.0

Известно, что 66 миллионов лет назад на Землю упал огромный астероид, что привело к массовому вымиранию, затронувшему 75% всех видов, включая динозавров. Однако до сих пор оставалось неясным, каким образом произошла эта глобальная катастрофа и какие механизмы привели к вымиранию. Согласно новому исследованию, мощное столкновение должно было поднять в воздух огромное количество пыли, и до сих пор эта роль пыли в событиях того времени не была должным образом учтена.

Ученые разработали компьютерную модель, используя данные о климате и анализ отложений того периода. Исследования показали, что силикатная пыль могла находиться в атмосфере в течение 15 лет после удара. Эта пыль заслонила солнечный свет, что привело к прекращению фотосинтеза всего через две недели после столкновения астероида, и средняя температура упала до 15 градусов Цельсия.

Согласно модели, фотосинтез был приостановлен почти на два года. Этого оказалось достаточно, чтобы разрушить пищевую цепь и запустить цепную реакцию вымирания видов, как сообщает журнал Nature Geoscience.

Ученые также отмечают, что астероид, упавший на Землю, был самым крупным из всех, которые сталкивались с планетой за последние 500 миллионов лет. Он взорвался с энергией, эквивалентной более чем миллиарду атомных бомб. Однако не взрыв стал причиной вымирания динозавров и других видов, а последовавшая за ним экологическая катастрофа, которая инициировала цепную реакцию уничтожения трех из четырех видов.

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