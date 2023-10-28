Песню тувинской группы Yat-Kha использовали в рекламе нового iPhone 15, сообщает портал URA.RU, ссылаясь на информацию из The Wall Street Journal.
Apple выбрала две композиции для рекламы своей последней модели iPhone. Одной из них была песня поп-певицы Оливии Родриго, а другой — музыкальный трек от тувинских музыкантов. Лидер группы Yat-Kha признался, что не понимает, почему их композиция с названием "Karangailyg Kara Hovaa (Dyngyldai)" привлекла внимание Apple.
Стоит отметить, что реклама с музыкой из Тувы оказалась намного популярнее, чем реклама с песней Оливии Родриго. На YouTube ролик с тувинской музыкой был просмотрен более 13 миллионов раз.
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