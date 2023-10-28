Apple использовала российскую песню в рекламе нового iPhone 15

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Песню тувинской группы Yat-Kha использовали в рекламе нового iPhone 15, сообщает портал URA.RU, ссылаясь на информацию из The Wall Street Journal.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Apple выбрала две композиции для рекламы своей последней модели iPhone. Одной из них была песня поп-певицы Оливии Родриго, а другой — музыкальный трек от тувинских музыкантов. Лидер группы Yat-Kha признался, что не понимает, почему их композиция с названием "Karangailyg Kara Hovaa (Dyngyldai)" привлекла внимание Apple.

Стоит отметить, что реклама с музыкой из Тувы оказалась намного популярнее, чем реклама с песней Оливии Родриго. На YouTube ролик с тувинской музыкой был просмотрен более 13 миллионов раз.

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