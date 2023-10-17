Учёные обнаружили, что самым почитаемым викингом была женщина

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Харальд Синезубый, прославившийся как один из самых известных вождей викингов благодаря объединению Дании в период своего правления с 958 по 985 г. н. э., часто оказывается в центре внимания истории викингов. Однако недавние исследования показывают, что до него был еще один уважаемый монарх, который отмечен на еще большем количестве рунных камней викингов, чем сам Харальд: Тира, его мать.

Фото: Openverse

Изучение двух наборов рун, посвященных первой известной королеве Дании, позволяет предположить, что Тира могла быть более почитаемой, чем ее супруг Горм Старый и их сын Харальд.

Тем не менее, ее личная история остается несколько загадочной: о ее семье, происхождении и правлении в качестве королевы практически ничего не известно. Исторически сложилось так, что ее роль в истории викингов часто отодвигалась на второй план как "побочный вопрос".

Однако все большее количество фактов свидетельствует о том, что эта точка зрения может быть далеко не верной.

"Упоминание Тиры не менее чем на четырех рунах не имеет аналогов в Дании эпохи викингов", — утверждают исследователи из Национального музея Дании, Шведского совета по национальному наследию и Административного совета округа Западная Швеция.

Они также утверждают, что проведенный анализ и географическое распределение этих рун свидетельствуют о том, что Тира была если не центральной, то одной из центральных фигур в становлении Датского королевства, и, возможно, играла активную роль в его формировании.

С помощью 3D-сканирования и детального анализа техники резьбы и рун исследователи установили, что камень в каждом месте был изготовлен Равнунге-Туэ, известным резчиком той эпохи. В датской традиции рунные камни раскрашивались в яркие цвета и устанавливались на видных местах, таких как курганы, перекрестки дорог или места захоронений, напоминающие корабли. Как правило, в честь одного человека устанавливался только один рунный камень, и чаще всего это был мужчина. Примечательно, что было найдено менее десяти рун, посвященных женщинам, и четыре из них, по-видимому, посвящены Тире.

В последние годы археологи подтвердили существование женщин-воинов викингов, которые сражались наравне с мужчинами. Теперь выясняется, что в какой-то момент ими могла руководить и женщина.

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Краткая история Викингов