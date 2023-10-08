Камень Еллинг рассказал раскрыл тайну могущественной королевы викингов

Знаменитый датский камень Еллинг, на котором впервые упоминается современное название страны, раскрывает новые аспекты своего создания после тысячелетнего периода с момента его вырезки. Недавние исследования предполагают, что камень, поставленный около 965 года н.э. по приказу датского короля Харальда Гормссона, известного также как Блютуз, также демонстрирует выдающееся влияние королевы викингов. Камень Еллинга был возведен по указу короля Горма, отца Блютуза, который успешно объединил страну и внёс христианство в этот регион.

Фото: openverse

Блютуз установил большой рунический камень в городе Еллинг, рядом с менее древним камнем и между двумя могучими курганами. На камнях вырезаны рунические надписи, образующие строки горизонтального или вертикального текста. Старший и меньший камни были установлены королем Гормом в честь его жены, королевы Тайры. Блютуз же установил крупный камень в честь памяти Горма и Тайры. На одной стороне камня Блютуза находится надпись, восхваляющая его правление и возвеличивающая память его родителей. С другой стороны камня Еллинга имеется древнее скандинавское изображение Христа.

Камень Еллинга исследовался на протяжении многих лет, но последнее исследование воспользовалось технологией 3D-сканирования для определения имени рунического резчика. Рунолог Лисбет Имер и её команда из Национального музея Дании использовали 3D-сканирование не только этого камня, но и других камней в районе, чтобы определить угол и расстояние между канавками, в которых были вырезаны руны. Учитывая, что опытные резчики часто использовали одинаковый метод, команда смогла определить уникальный стиль Равнунге-Туэ, резчика рун на камне.

Известно, что Равнунге-Туэ вырезал два камня, посвящённых Тайре. На одном из них, найденном в Леборге, была надпись, указывающая, что это сделано в честь королевы Тайры. В другом, найденном в Бёкке, упоминается, что Равнунге-Туэ и двое его соотечественников строили курган в честь Тайры.

Однако ранее не было ясности, кто вырезал не подписанный камень Еллинга, и была ли Тайра, упомянутая на нём, той же самой Тайрой, что и на других камнях. С использованием нового метода анализа бороздок рунических камней исследователи выяснили, что стиль Равнунге-Туэ можно увидеть как на камне Еллинга, так и на камне из Леборга, что позволило определить авторство рун на камне Еллинга и подтвердить, что Тайра считается одной и той же личностью на четырёх разных рунических камнях. Это делает Тайру более важной личностью, чем мать и жену Блютуза, поскольку только два камня упоминают Блютуза и Горма. Новые исследования поднимают новые вопросы о том, как Дания формировалась как нация и подчеркивают возможно более могущественное происхождение Тайры в южной Ютландии.

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